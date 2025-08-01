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"Kıbrıslı Rumların tutuklu yargılanmaları orantısız ve ağır"

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Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan Kıbrıslı Rum çiftin tutuklu yargılanmasına karar verilmesini “orantısız ve ağır” olarak nitelendirdi.
"Kıbrıslı Rumların tutuklu yargılanmaları orantısız ve ağır"

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan Kıbrıslı Rum çiftin tutuklu yargılanmasına karar verilmesini “orantısız ve ağır” olarak nitelendirdi.

Esendağlı açıklamasında, “Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarınca Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümü gerçekleşmeden, devam eden siyasi uyuşmazlığın en önemli başlıklarından biri olan mülkiyet sorununa ilişkin Kıbrıslı Türklerin ya da KKTC’de yasal olarak iş yapan kişilerin bireysel olarak hedef alındığı cezai yaptırımlara başvurulmasının haklı, yasal ve insani bir tarafı bulunmadığını, çözüme kadar mülkiyet konusunda etkin çözüm yerinin Taşınmaz Mal Komisyonu olduğunu defalarca ve her platformda ifade ettik.” dedi.

“Şimdi ayna bize döndü.” diyen Esendağlı, “Dün İskele Kaza Mahkemesine çıkarılan Kıbrıslı Rum çiftin itham edildiği mülke tecavüz, rahatsızlık ve kişisel verileri elde etme suçlarının niteliği dikkate alındığında bu insanların tutuklu yargılanmalarına yönelik karar orantısız ve ağır görünmektedir.” ifadelerini kullandı.

“Güney Kıbrıs’ta başlayan tutuklama süreçlerinin Kıbrıs’ın her iki tarafında da müteakip tehlikeli adımlara gebe olduğu uyarısını çok defalar dile getirdik.” diyen Esendağlı, “Ancak hukuksuzluğa hukuksuzlukla, aşırılığa aşırılıkla cevap verilmesi biz hukukçuların savunabileceği bir şey değildir.” dedi.

“Kıbrıs Rum Liderliği ve yargısının iş birliği ve uyum içinde bireyleri hedef alarak ve onlara zarar vererek yürüttüğü yargısal süreçler, eninde sonunda uluslararası hukuk önünde mahkûm olacaktır.” diyen Esendağlı, “Aynı yolu yürümeye başladığımız görüntüsünü vermekten kaçınmalıyız.” dedi.

Bu görüntünün Kıbrıs’ta yaşayan herkesin hukuki güvenliğini ve dolaşım özgürlüğünü tehdit eder boyuta ulaşması tehlikesinin çok yakın olduğunu vurgulayan Esendağlı, “Bundan ise en büyük zararı görecek olan yine Kıbrıslı Türkler olacaktır.” ifadelerini kullandı.

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