  • BIST 10018.8
  • Altın 3048.497
  • Dolar 35.4216
  • Euro 36.5218
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAPolonya, AB Konseyi dönem başkanlığını devraldı

Kıbrıslı Türk anne ve Türkiyeli babadan doğan çocuklara vatandaşlık hakkı!

» »
Güney Kıbrıs’ta emsal teşkil eden bir yargı kararı çıktı. 1974 öncesinde Kıbrıs’ta evlenen Kıbrıslı Türk bir anne ile Türkiyeli bir babanın çocuklarına, mahkeme kararıyla Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı verildi.
Kıbrıslı Türk anne ve Türkiyeli babadan doğan çocuklara vatandaşlık hakkı!

Bugün Kıbrıs Gazetesi'nin haberine göre Güney Kıbrıs’ta emsal teşkil eden bir yargı kararı çıktı. 1974 öncesinde Kıbrıs’ta evlenen Kıbrıslı Türk bir anne ile Türkiyeli bir babanın çocuklarına, mahkeme kararıyla Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı verildi. 

 

MAHKEME: “YASA DIŞI GİRİŞ OLSA BİLE…”
Çocukların vatandaşlık başvuruları, 2017’den bu yana hiçbir gerekçe gösterilmeden yanıtsız bırakılmıştı. Mahkeme, bu durumun kabul edilemez olduğuna hükmetti. Davayı değerlendiren yargıç, vatandaşlık kriterlerini düzenleyen mevzuata dikkat çekerek, ebeveynlerden birinin Kıbrıs’a yasa dışı giriş yapmış olmasının dahi vatandaşlık hakkını engelleyemeyeceğini belirtti.

 

KRİTERLERİ SAĞLADIKLARINA HÜKMETTİ
Mahkeme, Bakanlar Kurulu’nun vatandaşlık kriterlerini belirleyen, “Kıbrıs vatandaşlığını kazanmak isteyen kişinin ebeveynlerinden herhangi birinin Kıbrıs’a girişi veya Kıbrıs’ta kalışı yasa dışı olsa bile, Kıbrıs vatandaşlığı verilebilir” şeklindeki yasa gücündeki kararına dayanarak iki çocuğa Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığının verilmesi gerektiğine hükmetti. 

 

CEVAPSIZLIK ANAYASA’YA AYKIRI
Kararı açıklayan mahkeme başkanı, yetkililerin yedi yıl boyunca talebi değerlendirmemesini “görevi kötüye kullanma” olarak nitelendirdi. Anayasa’nın 146. maddesine atıfta bulunan mahkeme, başvurulara cevap verilmemesinin hukuka aykırı olduğunu ve talebin yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı. Davalı taraf, mahkeme masrafları da dahil olmak üzere 2 bin Euro ödeme yapmaya mahkum edildi.

 

Karara buradan ulaşabilirsiniz…

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Yeterlik Sınavlarında ilk üç dereceyi alanlara “Üstün Başarı Belgesi” verildi09 Ocak 2025 Perşembe 19:45
  • Ehliyet Sınavları ve Trafik Güvenliği Konusunda İşbirliği09 Ocak 2025 Perşembe 19:42
  • 520 kilo kaçak et yakalandı09 Ocak 2025 Perşembe 19:12
  • Marketten kuzu eti çaldı... "Bu et kokuyor" diye geri verip üstüne para aldı09 Ocak 2025 Perşembe 18:51
  • 3 kaçak daha tutuklandı09 Ocak 2025 Perşembe 18:44
  • 4 saatte 637 sürücüye yasal işlem09 Ocak 2025 Perşembe 18:41
  • Uyuşturucu operasyonunda çok sayıda tutuklu09 Ocak 2025 Perşembe 18:35
  • Süt bedelleri ödeniyor...09 Ocak 2025 Perşembe 13:05
  • Yolcu sayısı 5 milyona yaklaştı09 Ocak 2025 Perşembe 12:48
  • Bengihan: Trafik vergilerine yapılan zamlar yasaya ve Anayasa’ya aykırı09 Ocak 2025 Perşembe 11:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti