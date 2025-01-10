Kıbrıslı Türk anne ve Türkiyeli babadan doğan çocuklara vatandaşlık hakkı!

Güney Kıbrıs’ta emsal teşkil eden bir yargı kararı çıktı. 1974 öncesinde Kıbrıs’ta evlenen Kıbrıslı Türk bir anne ile Türkiyeli bir babanın çocuklarına, mahkeme kararıyla Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı verildi.

Bugün Kıbrıs Gazetesi'nin haberine göre Güney Kıbrıs’ta emsal teşkil eden bir yargı kararı çıktı. 1974 öncesinde Kıbrıs’ta evlenen Kıbrıslı Türk bir anne ile Türkiyeli bir babanın çocuklarına, mahkeme kararıyla Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı verildi.

MAHKEME: “YASA DIŞI GİRİŞ OLSA BİLE…”

Çocukların vatandaşlık başvuruları, 2017’den bu yana hiçbir gerekçe gösterilmeden yanıtsız bırakılmıştı. Mahkeme, bu durumun kabul edilemez olduğuna hükmetti. Davayı değerlendiren yargıç, vatandaşlık kriterlerini düzenleyen mevzuata dikkat çekerek, ebeveynlerden birinin Kıbrıs’a yasa dışı giriş yapmış olmasının dahi vatandaşlık hakkını engelleyemeyeceğini belirtti.

KRİTERLERİ SAĞLADIKLARINA HÜKMETTİ

Mahkeme, Bakanlar Kurulu’nun vatandaşlık kriterlerini belirleyen, “Kıbrıs vatandaşlığını kazanmak isteyen kişinin ebeveynlerinden herhangi birinin Kıbrıs’a girişi veya Kıbrıs’ta kalışı yasa dışı olsa bile, Kıbrıs vatandaşlığı verilebilir” şeklindeki yasa gücündeki kararına dayanarak iki çocuğa Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığının verilmesi gerektiğine hükmetti.

CEVAPSIZLIK ANAYASA’YA AYKIRI

Kararı açıklayan mahkeme başkanı, yetkililerin yedi yıl boyunca talebi değerlendirmemesini “görevi kötüye kullanma” olarak nitelendirdi. Anayasa’nın 146. maddesine atıfta bulunan mahkeme, başvurulara cevap verilmemesinin hukuka aykırı olduğunu ve talebin yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı. Davalı taraf, mahkeme masrafları da dahil olmak üzere 2 bin Euro ödeme yapmaya mahkum edildi.

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