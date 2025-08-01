Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı: Kürtaj yasal olmasına rağmen devlet hastanelerinde bu hizmet verilmiyor

Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı, kürtajın yasal olmasına rağmen uzun süredir devlet hastanelerinde bu hizmetin sunulmadığını belirterek, ekonomik imkânı olmayan kadınların bu haktan yararlanamadığını vurguladı.

Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı, yaptığı yazılı açıklamada, sağlığın yalnızca bireyin değil toplumun da refahı açısından temel bir hak olduğuna ve bu hakkın en temel insan haklarından biri sayıldığına dikkat çekti.

Açıklamada, sağlık hakkına erişimin eşit, ücretsiz ve erişilebilir olması için devletlere ciddi yükümlülükler düştüğü belirtilerek, sadece zamanında ve uygun sağlık hizmeti alma değil, sağlıkla ilgili bilgiye erişim, güvenli ve içilebilir suya erişim, çevre şartları, güvenli gıdaya erişim, güvenli tedavi süresince ücretsiz ilaca erişimin de hak kapsamında değerlendirildiği kaydedildi.

Sağlık hizmetlerinin ücretsiz sunulmasının önemine vurgu yapılan açıklamada, birçok ülkede sağlık sistemlerinin özelleştirilmesiyle birlikte, sağlık hakkının bir ticari düzen haline geldiği ve bu durumun en temel insan hakkı olan sağlık hakkından yararlanmayı zorlaştırdığı belirtildi.

KKTC Anayasası’nın 45. maddesine atıf yapılan açıklamada, Devletin, herkesin beden ve ruh sağlığı içinde yaşayabilmesini ve tıbbi bakım görmesini sağlamakla yükümlü olduğu hatırlatıldı ancak günümüzde Kıbrıs’ın kuzeyinde sağlığa erişimin önünde ciddi engeller bulunduğu ifade edildi.

Kadınların kürtaj hakkına ilişkin yasal düzenlemelere de değinilen açıklamada, 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası ile Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Tıp Meslek Ahlak Tüzüğü uyarınca, gebeliğin 10. haftasının sonuna kadar kürtaj olmanın kadın hakkı olduğu belirtilmesine rağmen, Devlet Hastanelerinde uzun süredir kürtaj yapılmadığı kaydedildi.

Devletin bu hizmeti sağlamakla yükümlü olduğu halde, nedeni bilinmeyen bir şekilde bu hizmetin sunulmadığına dikkat çekilen açıklamada, sadece özel hastanelerde bu hizmetin verildiği, ekonomik imkanı olmayan kadınların ise bu haktan yararlanamadığı vurgulandı.

Maddi imkanı olmayan ve yasal süre içinde kürtaj olmak isteyen kadınların, gayri yasal yöntemlere başvurarak hayatlarını riske atmalarının olası olduğu ifade edilen açıklamada, sağlığa erişimin temel bir insan hakkı olduğu gerçeği göz önünde bulundurularak, doğurganlık haklarına ilişkin yasal adımların atılması gerektiği belirtildi.

Kadınların doğurganlık haklarını koruyacak çağdaş, kapsayıcı ve erişilebilir politikalar geliştirilmesinin sağlık hakkı açısından önem taşıdığı vurgulandı.