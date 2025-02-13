Kıbrıslı Türklerin Güneydeki casinolara ilgisi artıyor

KKTC’nin en önemli ekonomik üstünlüklerinden olan casino sektörüyle ilgili atağa geçen ve bu sektörü önemseyen Rum yönetimi meyveleri toplamaya başladı.

Casino sektörüyle ilgili yayınlanan raporlarda, Güneydeki casinolara giden müşterilerin büyük çoğunluğunu Kıbrıslılar oluştururken, yapılan analizlerde çok sayıda Kıbrıslı Türk’ün de yasak olmadığı için güneyi tercih ettiği gözlemlendi.

KKTC vatandaşlarının ülkemizde casinoya girişinin yasak olması nedeniyle çok sayıda Kıbrıslı Türk’ün güneye gittiği casino park yerilerindeki araçlarda net olarak görülmektedir. Limasoldaki casinolu otelin açık park yerinde KKTC plakalı araçlar gözlemlenirken, otel müşterilerinin arabalarını park ettiği kapalı otoparkta da KKTC plakalı araçların bulunduğu öğrenildi.

Güneydeki casinolarla ilgili hazırlanan raporda müşterilerinin yüzde 67’sinin Kıbrıslıların oluşturduğu belirtilirken, yerli halkın katılımıyla sektör büyüyor. Yine aynı raporda casino sektörünün ödediği vergilerde önceki yıla göre yüzde 40 artış göründü.

Kıbrıs’ın güneyindeki casino sektörüyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Casino İşletmecileri Birliği Asbaşkanı Ayhan Sarıçiçek, polis korkusu altında olmadan rahatça oyun oynama imkanı buldukları için çok sayıda Kıbrıslı Türk’ün güneydeki casinolara gitmeyi tercih ettiğini doğruladı.

Casino sekötürünün önü açılırsa ekonomi büyüyecek

Casino İşletmecileri Birliği Asbaşkanı Ayhan Sarıçiçek, KKTC’de ödenen verginin yüzde 52’sinin casinolu oteller tarafından verildiği ve istihdam dahil dolaylı olarak ekonomiye en fazla katkısı olan sektöre hükümetin sahip çıkmadığına dikkat çekti.

Hükümetlerin, sektörün önünü açacak adım atmaktan geri durdukça casino sektörünü önemseyen ve değer veren Rum yönetiminin daha hızlı büyüyeceğinin net olarak görüldüğüne vurgu yapan Sarıçiçek, “Güneyde sektörü ne kadar önemsediklerini sürekli ifade eden bir iktidar varken, bizde sektörün önünün daha ne kadar tıkanacağına odaklanılıyor” diyerek yaşanan sıkıntının altını çizdi.

Hükümetin yıllarca karşı çıktığı casino açılışlarının güneyde başarılı bir şekilde hayata geçirilmesinin ardından, sektördeki gelişmeleri gözden geçirmesi gerektiğini belirtti. Sarıçiçek, “Güney, 2017 yılında yasa çıkararak 2018'de dünyaca ünlü bir şirketin şubesini açtı. Kuzeyde ise bu alanda hala vizyon eksikliği var. Sektör kendini geliştirmeye çalışıyor ama hükümetten destek bulamıyoruz” dedi.