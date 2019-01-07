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Kıbrıslu ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü: Ailem Onur'u seviyor

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Oyuncu Hazar Ergüçlü ve yönetmen sevgilisi Onur Ünlü yeni yıla Kıbrıs’ta girdi. Kıbrıs doğumlu olan Hazar Ergüçlü, ailesiyle bir araya gelerek sevgilisi Onur Ünlü’yü tanıştırdı.
Kıbrıslu ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü: Ailem Onur'u seviyor

Yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile Türkiye'ye dönen oyuncu Hazar Ergüçlü Atatürk Havalimanı’nda objektiflere takıldı.

Habertürk'ün haberine göre; Flaşlardan rahatsız olan Onur Ünlü hızla uzaklaşırken Ergüçlü soruları yanıtladı.

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Tatilin güzel geçtiğini belirten Ergüçlü, “Onur ailemle tanıştı. Yemek yiyip güzel vakit geçirdik” dedi. Ergüçlü, “Yemekte evlilik konuşuldu mu?” sorusuna gülümseyerek “Sadece yemek yedik. O tarz konulara girmedik. Zaten Onur’u çok seviyorlar” şeklinde yanıt verdi.

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