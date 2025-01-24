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Kıbrıs'ta bu da oldu... Araçtan motorunu söküp çaldı

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Lefkoşa’da meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan E.A mahkemeye çıkarılarak, teminata bağlandı.
Kıbrıs'ta bu da oldu... Araçtan motorunu söküp çaldı

Polis memuru Mehmet Sağıroğlu mahkemede olguları aktardı.

Polis, 19 Ocak 2025 tarihinde saat 00:15 raddelerinde Lefkoşa'da Organize Sanayi bölgesi 16. Sokak No:41 'de faaliyet gösteren Koparan Garaj'ın ön kısmında bulunan Suzuki Alto Marka araca ait Araç Motorunu bulunduğu yerden alarak çalışmakta olduğu kuruyemiş ve şekerleme dükkanına ait NU615 plakalı Sarı renk Ford transit marka Van tipi araca koyarak sirkat ettiğini söyledi.

Polis, zanlının 21 Ocak 2025 tarihinde temin edilen kamera görüntülerinden tespit edilmiş olup derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek tutukluluk emri alındığını, bu süre gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini kaydetti.

Polis, ayrıca 2 gün ek tutukluluk süresince kamera görüntülerinin detaylı bir şekilde incelendiğini, sirkat suçlarına karışıp karışmadığının araştırıldığını söyledi. Polis, zanlının 2005 yılından beri ülkede çalışma izniyle bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

 

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 35 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC Vatandaşı 1 kefilin 200 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada1 gün polise ispat-i vücutta bulunması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

 

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