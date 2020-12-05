  • BIST 1.331
  • Altın 461,382
  • Dolar 7,8023
  • Euro 9,4809
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 4'ü yerel 6 pozitif vaka

Kıbrıs'ta deprem! Şiddeti 5.4

» »
Adamız yerel saatle 14.45 sularında şiddeti bilinmeyen bir depremle sallandı. 
Kıbrıs'ta deprem! Şiddeti 5.4

Adamız yerel saatle 14.45 sularında şiddeti bilinmeyen bir depremle sallandı. 

Deprem 15 saniye hissedildi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 5.4 olarak açıkladı

SON DAKİKA! Kıbrıs'ta deprem!

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Covid-19 nedeniyle 50 yaşındaki hasta yoğun bakıma alındı05 Aralık 2020 Cumartesi 15:12
  • Arıklı:Hükümeti kurabilecek olan şahsa görevi vermesini rica ettik05 Aralık 2020 Cumartesi 15:09
  • Girne Leo Kulubü Çocuk Onkolojisi Bölümüne Bağışta Bulundu05 Aralık 2020 Cumartesi 14:49
  • Cumhurbaşkanı Tatar DP Ve YDP Başkanlarını Kabul Etti05 Aralık 2020 Cumartesi 14:47
  • Ataoğlu:“İnsanımız ve memleketin hükümete kavuşarak bir an önce sorunlara çare bulunması adına hayırlısı olsun”05 Aralık 2020 Cumartesi 14:25
  • Cumhurbaşkanı Tatar, TDP Genel Başkanı Özyiğit’le Görüştü05 Aralık 2020 Cumartesi 14:04
  • Saner’den Türk Kadınına Seçme Ve Seçilme Hakkının Verilişinin 86’ncı Yıldönümü Mesajı05 Aralık 2020 Cumartesi 14:03
  • En Fazla Yağış Devlet Üretme Çiftliği Bölgesinde Kaydedildi05 Aralık 2020 Cumartesi 13:59
  • Demokrat Parti’ye yeni katılımlar yapıldı05 Aralık 2020 Cumartesi 13:54
  • Covid-19 Tedbirleri Kapsamında Seyahat Uygulamalarına Yeni Düzenleme Getirildi05 Aralık 2020 Cumartesi 13:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti