Kıbrıs'ta deprem! Şiddeti 5.4

Adamız yerel saatle 14.45 sularında şiddeti bilinmeyen bir depremle sallandı.
Deprem 15 saniye hissedildi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.
Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 5.4 olarak açıkladı
Adamız yerel saatle 14.45 sularında şiddeti bilinmeyen bir depremle sallandı.
Deprem 15 saniye hissedildi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.
Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 5.4 olarak açıkladı
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