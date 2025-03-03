Kıbrıs’ta karma evliliklerden doğan vatandaşlık sorunu BM gündeminde

Kıbrıs’ta karma evliliklerden doğan çocukların vatandaşlık sorunu, BM İnsan Hakları Konseyi’nin 58. oturumunda masaya yatırılırken, Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi, hazırladığı kapsamlı raporu sunarak, hukuki ve insani boyutlarıyla sorunun çözümü için adım atılması çağrısında bulundu.

Kıbrıs’ta karma evliliklerden doğan çocukların vatandaşlık sorunu, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nin (UNHRC) 58. oturumunda masaya yatırıldı. Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi, bu konuda hazırladığı kapsamlı raporu sunarak, hukuki ve insani boyutlarıyla sorunun çözümü için adım atılması çağrısında bulundu.

KARMA EVLİLİK SORUNU NEDİR?

Kıbrıs’ta, özellikle Kıbrıslıtürkler ile adaya ‘illegal’ yollarla gelen veya yerleşen yabancı uyruklu bireyler arasındaki evliliklerden doğan çocuklar, vatandaşlık hakkı elde etmekte büyük zorluklarla karşılaşıyor. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 2007 yılında aldığı karar doğrultusunda belirlenen vatandaşlık kriterleri, birçok karma evlilikten doğan çocuğun vatandaşlık başvurularının reddedilmesine yol açıyor.

Bu durum, ebeveynlerinden biri Kıbrıslı olmasına rağmen, çocukların Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığına kabul edilmemesi ve temel yasal haklardan mahrum kalması gibi sorunları beraberinde getiriyor.

POLİTİKA DEĞİŞİKLİKLERİ VE YETERSİZ KALAN ADIMLAR

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’in ‘Kıbrıslıtürkler için 14 Önlem’ paketi kapsamında vatandaşlık başvurularının yeniden gözden geçirilmesi sürecini başlatması, önemli bir adım olarak değerlendirilse de, Kıbrıslıtürk siyasetçiler ve sivil toplum kuruluşları tarafından yetersiz bulunuyor. Mevcut kriterlerin katı ve dışlayıcı olduğunu savunan aktivistler, daha adil ve kapsayıcı bir politika çağrısında bulunuyor.

ÇOCUKLARIN KARŞILAŞTIĞI ZORLUKLAR

BM’ye sunulan raporda, karma evliliklerden doğan çocukların karşılaştığı çeşitli sorunlara dikkat çekiliyor:

Kıbrıslı bir ebeveyne sahip olmalarına rağmen vatandaşlık hakkından mahrum bırakılmaları,

Yabancı ebeveynin siyasi statüsü nedeniyle eşitsizliklerin yaşanması,

Kıbrıs Cumhuriyeti’nde temel yasal haklara erişimde zorluk çekmeleri,

Bazılarının hiçbir ülke tarafından vatandaş olarak tanınmaması nedeniyle ‘vatansız’ kalmaları,

Kıbrıslıtürklere tanınan haklardan yararlanamamak ve fırsat eşitsizliği ile karşı karşıya kalmak.

ULUSAL DİYALOG VE HUKUKİ REFORM ÇAĞRISI

Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi’nin kurucusu Sude Doğan, sorunun çözümü için her iki Kıbrıslı toplumun, sivil toplum kuruluşlarının ve uluslararası organizasyonların katılımıyla ulusal çapta bir diyalog süreci başlatılması gerektiğini vurguluyor.

Raporda, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 2007 kararını gözden geçirerek daha kapsayıcı bir vatandaşlık politikası benimsemesi çağrısı yapılıyor. Uzmanlar, güçlü bir ulusal diyalog ve hukuki reform sürecinin, bu karmaşık meselenin çözümü için kritik öneme sahip olduğunu belirtiyor.