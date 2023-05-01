Kılıçdaroğlu yeni video yayınladı: İlk turda bitirelim, haydi!

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni reklam filminde seçimin ilk turda bitirilmesi çağrısında bulundu.
01 Mayıs 2023 Pazartesi 19:28
Muharrem İnce’nin adaylığının da seçimi ikinci tura taşıma olasılığı yüksek. O yüzden millet ittifakı seçimin ilk turda kazanılması için bastırıyor.
Millet ittifakının İzmir’deki ilk büyük mitinginde de altı parti lideri ve iki belediye başkanının özellikle gençlere yönelik başlıca mesajları şunlardı: ‘İlk turda bitmeli’ ve ‘Oyları bölmeyelim.’
Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından paylaştığı yeni reklam filminde bu mesajı vurguladı. Videoda farklı alanlarda emekçiler, ekonomik krize işaret ederek “Haydi” diye sesleniyor.
İlk Turda Bitirelim #Haydi pic.twitter.com/68VIEZhqKT— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 1, 2023
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