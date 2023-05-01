  • BIST 4.617,93
  • Altın 1239.484
  • Dolar 19.4498
  • Euro 21.3482
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem
» »

Kılıçdaroğlu yeni video yayınladı: İlk turda bitirelim, haydi!

Kılıçdaroğlu yeni video yayınladı: İlk turda bitirelim, haydi!
Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni reklam filminde seçimin ilk turda bitirilmesi çağrısında bulundu.

Muharrem İnce’nin adaylığının da seçimi ikinci tura taşıma olasılığı yüksek. O yüzden millet ittifakı seçimin ilk turda kazanılması için bastırıyor.

Millet ittifakının İzmir’deki ilk büyük mitinginde de altı parti lideri ve iki belediye başkanının özellikle gençlere yönelik başlıca mesajları şunlardı: ‘İlk turda bitmeli’ ve ‘Oyları bölmeyelim.’

Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından paylaştığı yeni reklam filminde bu mesajı vurguladı. Videoda farklı alanlarda emekçiler, ekonomik krize işaret ederek “Haydi” diye sesleniyor.

 

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
KTAMS Sağlık Bakanlığı önünde açıklama yaptı
KTAMS Sağlık Bakanlığı önünde açıklama yaptı
Erdoğan’dan uzun saçlı çocuğa: Ulan oğlum bu ne hal?
Erdoğan’dan uzun saçlı çocuğa: Ulan oğlum bu ne hal?
Kıbrıs'ı Kelebekler bastı, güzel görüntüler oluştu (Video)
Kıbrıs'ı Kelebekler bastı, güzel görüntüler oluştu (Video)
Sesi dikkat çekiyor
Sesi dikkat çekiyor
VİDEOLU: Uzaylıları gördüğü anısını içtenlikle anlattı....
VİDEOLU: Uzaylıları gördüğü anısını içtenlikle anlattı....
VİDEOLU: Lefkoşa'da yastık savaşı!
VİDEOLU: Lefkoşa'da yastık savaşı!
Son Eklenen Videolar
KAYAD'dan "Kızımın hikayesi…"
KAYAD'dan "Kızımın hikayesi…"
Lefkoşa Küçükkaymaklı'daki ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
Lefkoşa Küçükkaymaklı'daki ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
KKTC'Yi dehşete düşüren patlamalar vatandaşların kamerasına böyle yansıdı
KKTC'Yi dehşete düşüren patlamalar vatandaşların kamerasına böyle yansıdı
Anne diyen kuzu
Anne diyen kuzu
Narkozun Etkisiyle Yeni Doğduğuna İnanan Çocuk
Narkozun Etkisiyle Yeni Doğduğuna İnanan Çocuk
Narenciye üreticileri Elye'de toplandı. Bicen: "Hükümet liboştur"
Narenciye üreticileri Elye'de toplandı. Bicen: "Hükümet liboştur"
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
Haber Scripti