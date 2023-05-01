Kılıçdaroğlu yeni video yayınladı: İlk turda bitirelim, haydi!

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni reklam filminde seçimin ilk turda bitirilmesi çağrısında bulundu.

Muharrem İnce’nin adaylığının da seçimi ikinci tura taşıma olasılığı yüksek. O yüzden millet ittifakı seçimin ilk turda kazanılması için bastırıyor.

Millet ittifakının İzmir’deki ilk büyük mitinginde de altı parti lideri ve iki belediye başkanının özellikle gençlere yönelik başlıca mesajları şunlardı: ‘İlk turda bitmeli’ ve ‘Oyları bölmeyelim.’

Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından paylaştığı yeni reklam filminde bu mesajı vurguladı. Videoda farklı alanlarda emekçiler, ekonomik krize işaret ederek “Haydi” diye sesleniyor.