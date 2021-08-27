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Kılıçdaroğlu’ndan MYK'da ‘baskın seçim’ talimatı: Hazırlanın, Türkiye'yi yöneteceğiz

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Kılıçdaroğlu’ndan MYK'da ‘baskın seçim’ talimatı: Hazırlanın, Türkiye'yi yöneteceğiz
Kılıçdaroğlu’ndan MYK'da ‘baskın seçim’ talimatı: Hazırlanın, Türkiye'yi yöneteceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısında, “Baskın seçime hazır olun” talimatını verdi. Kılıçdaroğlu'nun, “Olası baskın seçime karşı tüm örgütlerimiz hazırlıklı olsun. Önümüzdeki dönem Türkiye’yi biz yöneteceğiz” dediği belirtildi.

CHP MYK, dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet’ten Erdem Sevgi'nin haberine göre, MYK üyeleri, olası baskın seçime yönelik kendi sorumluluk alanlarındaki hazırlıklarını anlattı. Sunumları dinleyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da kurmaylarına ve parti örgütüne, “Olası baskın seçime hazırlıklı olun” talimatını verdiği belirtildi.

Kulis haberine göre Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Türkiye’de kimsesiz bir tek ev kalmayacak. CHP, tüm kimsesizlerin yanında olacak. Hiçbir çocuk yatağa aç giremeyecek. Tüm belediye başkanları ve il başkanları bununla ilgili çalışmalarını yapacak ve raporlayacak. Yapılanlar milletle paylaşılacak. Olası baskın seçime karşı tüm örgütlerimiz hazırlıklı olacak. Önümüzdeki dönem Türkiye’yi biz yöneteceğiz. Hazırlıklarınızı buna göre yapın."

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