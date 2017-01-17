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Kilisede çekilen porno filme tepki

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Kilisede çekilen porno filme tepki
Hollanda'nın Tilburg kentindeki St. Jozef Kilisesi'nin günah çıkarma kabininde porno film çekildiğinin ortaya çıkması, tepkilere neden oldu. Kilise, film yapımcıları hakkında dava açmaya hazırlanıyor.

Filmi yayınlayan "Meiden van Holland" (Hollanda'nın Kızları) adlı şifreli kanalın sahibi porno yıldızı Kim Holland özür diledi.

Kanal bir süre önce, ağırlıklı müşterisi çocuklu aileler olan Walibi eğlence parkında çekilen bir porno film nedeniyle eleştirilere hedef oldu. Kanal yönetimi, özür dileyerek filmi yayından kaldırdığını açıkladı.

Ancak kaldırılan filmin yerine konan porno filmin ise Tilburg'daki tarihi St. Jozef Kilisesi'nin günah çıkarma kabininde çekildiği ortaya çıktı.

'Ürkütücü ve iğrenç'

Tilburg Televizyonu tarafından duyurulan bu haber, kilisenin tepkisine neden oldu. Rahip Jan van Noorwegen, günah çıkarma kabininde porno film çekilmesini, "ürkütücü ve iğrenç" diye değerlendirdi.

Filmin ne zaman çekildiğini bilmediğini söyleyen rahip, kilisenin günde sadece birkaç saat açık kaldığını belirtti.

"İçeri nasıl girdiler bilmiyorum. Burası porno film çekilecek yer mi?" diyen Rahip van Noorwegen, yapımcılar hakkında suç duyurusunda bulunmak için Kilise Konseyi ile görüşeceğini açıkladı.

Kanalın sahibi Kim Holland, filmin dışarıdan bir yapımcı tarafından çekildiğini belirterek, özür diledi. Holland, kilisede çekilen porno filmin de yayından kaldırıldığını açıkladı.

St. Jozef Kilisesi Rahibi ven Noorwegen ise suç duyurusunda kararlı olduklarını vurgulayarak, "Özürün ne faydası var. Dava açılırsa belki bir dahaki sefere böyle bir şeye cesaret edemezler" diye konuştu.

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