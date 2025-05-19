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Kimliksizler Derneği'nden toplu vatandaşlık başvurusu eylemi

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Kimliksizler Derneği, "Kıbrıs Cumhuriyeti" vatandaşlık başvurusu yapamamış kişilere destek olmak amacıyla bugün Güney Lefkoşa’da toplu başvuru eylemi düzenledi.
Kimliksizler Derneği'nden toplu vatandaşlık başvurusu eylemi

Kimliksizler Derneği, çeşitli sebeplerle "Kıbrıs Cumhuriyeti" vatandaşlık başvurusu yapamamış kişilere destek olmak amacıyla bugün Güney Lefkoşa’da toplu başvuru eylemi düzenledi.

Devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan ve yurttaş haklarına aykırı olan bu tutumu protesto etmek ve başvuru yapmak isteyen kişilere destek olmak amacıyla toplu başvuru yapıldığı kaydedildi.

Dernekten yapılan açıklamada, sabah 08.30’da Ledra Palace’ın güney tarafında buluşulduğu ve 09.00 itibarıyla Lefkoşa Kaymakamlığı’na (District Administration Nicosia) doğru yürüyüşe başlandığı bildirildi.

Başvuru eylemine, henüz başvuru yapamamış kişilerin yanı sıra daha önce başvurusunu yapmış olan veya bu konuda mağduriyeti olmayan kişilerin de dayanışma amacıyla katıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu eylemin, yıllardır kimliksiz yaşamaya zorlanan bireylerin temel haklara erişimi için atılmış önemli bir adım olduğu vurgulandı.

 

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