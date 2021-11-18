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"Kimyasal hadım" bir ülkede daha yürürlüğe girdi! İşte o ülke...

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Pakistan'da cinsel istismar suçlarına ilişkin yeni yasal düzenleme Çarşamba günü meclisten geçti. Yeni yasaya göre, cinsel saldırı suçlarından mahkum olanlara 'kimyasal hadım' olarak bilinen uygulama da yürürlüğe girdi.
"Kimyasal hadım" bir ülkede daha yürürlüğe girdi! İşte o ülke...

Pakistan’da hükümet yetkilisi Waqar Hüseyin, Reuters’a yaptığı açıklamada, cinsel suçlara yönelik hızlı yargılanmanın önünü açacak yasayı Çarşamba günü meclisten geçirdiklerini söyledi. Yürürlüğe giren yasaya göre, cinsel saldırı şüphelilerine 'kimyasal hadım' uygulanabilecek.

Pakistan Başbakanı Imran Khan, 2020 yılında ülkede artan cinsel saldırı suçları ve iki çocuk annesi bir kadının arabasından dışarı zorla dışarı çıkartılarak, silah zoruyla tecavüze maruz bırakılmasının ardından ortaya çıkan kamusal tepkiyle birlikte bu cezayı getirmek istediğini dile getirmişti.

 

Kimyasal hadım, Polonya, Çekya, Güney Kore ve ABD'deki bazı eyaletlerde uygulanıyor.

Cinsel suçlara karşı kimyasal hadım yöntemi, dünyanın birçok noktasında tartışılan konulardan biri. Birçok kadın, çocuk ve insan hakları örgütleri cinsel suçlara karşı hadım cezasının toplum öfkesini yatıştırsa bile bir ceza olamayacağını savunuyor. Uluslararası Af Örgütü de cinsel suçlara karşı daha sert cezaları tercih etmek yerine cinsel saldırıların nedenlerinin araştırılması ve bunu önlemeye yönelik politikaların düzenlenmesini istiyor

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