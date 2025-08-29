  • BIST 11290.33
Kırdağ: “150 Bin Kıbrıslı Türk’e AB Vatandaşlığı Hedefim”

» »
Cumhurbaşkanı Adayı Arif Salih Kırdağ, seçimi kazanması halinde KKTC kimliği taşıyan yaklaşık 150 bin Kıbrıslı Türk’ün Federal Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı yapılmasının temel hedeflerinden biri olacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Adayı Arif Salih Kırdağ, seçimi kazanması halinde KKTC kimliği taşıyan yaklaşık 150 bin Kıbrıslı Türk’ün Federal Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı yapılmasının temel hedeflerinden biri olacağını açıkladı.

Kırdağ, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Önemle ilan ediyorum; Kıbrıslı Türklerin lideri seçildiğim takdirde Rum tarafıyla yapılacak görüşmelerde, diğer başlıkların yanı sıra Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası çerçevesinde ve yediye üç oranına uygun şekilde, yerli Kıbrıslı Türkler dışında kalan KKTC kimliği sahibi yaklaşık 150 bin kişiyi Federal Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı yapmak temel hedeflerim arasında olacaktır.”

