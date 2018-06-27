Dörtlü Hükumet kurulurken müşterek bir taahütleri vardı ‘’Hesap soracağız’’.

Kulağa ne kadar hoş geliyor değil mi?

Düşünün yıllarca rafları süsleyen yolsuzluk dosyaları Meclisin küf tutmuş raflarından inecek.

Sayıştay ve Ombustman yasalarında değişiklik yapılarak ‘’Bulgular doğrultusunda Ğolis ve Savcılık’’gerekli yasal uygulamayı Meclis onayı gerektirmeden başlatabilecek.

‘’Nereden buldun’’yasası ile hak edilmemiş varlıkların soruşturması yapılabikecek.

Birlikte kararı verilmiş bu konuda altı ayda çok mu zordu bu yasaları yasallaştırmak?

İstendiği zaman nasıl jet gibi yasaların meclisten geçirildiğini çok çok gördük.Malum demokrasimiz Meclisteki sihirli sayı 26’ya dayalı.

Bana göre bu Hükumetin bu konudaki taahütleri yüzeysel bir söylem durumunda kalmıştır.Hiçbir yasal girişim olmadığı gibi sadece bir milletvekilinin dokunukmazlığının kaldırılması girişimi dışında,Sayıştay ve Ombustman yasaları biline biline Savcılığa suç duyurusu yapılarak kamuoyu yaratmanın populizmine yönelinmiştir.

Basında birçok belgeler yayınlanmakta ve Hükümetten görev beklenmektedir.

Maalesef gerekli yasalar çıkartılmadığı için bu yayınların da kıymet-i harbiyesi olmuyor.

Bunların en ciddi olanlardan birine bakalım.

ÖZGÜRGÜNÜN PARALARI

16 Ocak 2017.

Saat 16:22

Özgürgün’ün banka hesabı sıfır.

Saat 16:23

1 milyon 917 bin 776 TL yatıyor.

19 saniye sonra...357 bin TL daha yatıyor.

Saat 16:24

303 bin 544 TL daha...

Saat 16:28... 160 bin TL daha yatıyor.

Saat 16:40... 359 bin 979 TL daha yatıyor.

Bakiye: 3.098.303

Saat 16:41... 1 milyon 37 bin TL daha yatıyor.

Bakiye: 4.135.498

Saat 16:54

4 milyon 131 bin TL çekiliyor.

...

31 dakikada, 4 milyon TL bir para hareketinden söz ediyoruz!

Bir “kırılma” noktası!

TEMİZ bir siyaset mi istiyoruz?

ŞAİBE mi?

Buyurunuz

Bu bilgiler kime aitmiş?

UBP Başkanına ve önceki Başbakana.

Ciddi mi ciddi iddialar.Soruşturmaya değer mi?Değer.

O halde neden soruşturulmuyor?

Yasalar eksk.

Kim tamamlamıyor? Hükumet.

Neden tamalamıyor? Cevapsız.

İşte Hükumete kırgınlığım bu nedenledir.Yapılan iyi işler ne kadar çok olursa olsun.Toplumun kangren olmuş bu ‘’Hesap soracağız’’sorunu çözülmezse bana göre Hükumet başarısızdır.

Bu nedenle Kıgınım.