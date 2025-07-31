  • BIST 10743.2
  • Altın 4304.276
  • Dolar 40.5911
  • Euro 46.4677
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 35 °C
SON DAKİKAİşte artan yeni trafik cezaları!

Kırmızı bültenle aranan İsrailli, Kıbrıs’ın kuzeyinde sahte pasaportla yakalandı

» »
İsrail’de cinayet ve ağır suçlardan kırmızı bültenle aranan Daniel Yehonatan Zarug, sahte pasaportla geldiği Kıbrıs’ın kuzeyinde yakalandı.
Kırmızı bültenle aranan İsrailli, Kıbrıs’ın kuzeyinde sahte pasaportla yakalandı

İsrail’de adam öldürme, adam öldürmeye teşebbüs ve çeşitli ağır suçlardan kırmızı bültenle aranan Daniel Yehonatan Zarug, Girne’de sahte pasaportla yakalandı. Kimliğini gizlemek amacıyla İspanyol vatandaşı Andros Garcia adına düzenlenmiş sahte pasaport kullanan zanlı, 30 Temmuz 2025 tarihinde Girne’de tespit edilerek gözaltına alındı.

Olayın ardından KKTC Bakanlar Kurulu, aynı gün içerisinde zanlı hakkında yakalama ve ihraç kararı çıkardı. Zanlı, dün mahkemeye çıkarılarak hakkında 2 gün ek tutukluluk süresi alındı.

SAHTE PASAPORT METEHAN’DA TEDAVÜLE SÜRÜLDÜ

Girne Kaza Mahkemesi’nde görülen duruşmada konuşan Polis memuru Umut Beyazlar, zanlının “Resmi Evrak Sahteleme, Tedavüle Sürme ve Sahtekarlıkla Kayıt Temin Etme” suçlamalarıyla tutuklandığını ifade etti.

Beyazlar, zanlının verdiği İspanyol pasaportunun Polis Genel Müdürlüğü Kriminalistik Şubesi tarafından incelendiğini ve sahte olduğunun tespit edildiğini belirtti. Söz konusu sahte belgenin, 7 Mayıs 2024 tarihinde Metehan Kara Geçiş Kapısı’ndan geçiş yapmak amacıyla görevli memura sunularak tedavüle sürüldüğü ortaya çıktı.

İADE SÜRECİ GÜNDEMDE

Soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirten polis, pasaportla ilgili detaylı incelemenin sürdüğünü ve zanlının serbest kalmasının soruşturmayı olumsuz etkileyeceğini savunarak, 2 gün tutukluluk talebinde bulundu.

Mahkeme huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, Daniel Yehonatan Zarug’un 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Zanlının İsrail’e iadesinin ise ilerleyen günlerde gündeme gelmesi bekleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Alkollü bir sürücü kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı!31 Temmuz 2025 Perşembe 17:49
  • Tacan Reynar: “Kısasa kısas adalet değil, siyaseten rehin alınmış hukukun ifşasıdır”31 Temmuz 2025 Perşembe 17:13
  • Son Dakika: 2 Kıbrıslı Rum'a 3 Ay tutuklama kararı!31 Temmuz 2025 Perşembe 16:14
  • Asgari Ücret artışı %17.79 olarak onaylandı31 Temmuz 2025 Perşembe 15:55
  • İşveren itiraz etti, komisyon toplandı, gerginlik çıktı!31 Temmuz 2025 Perşembe 15:41
  • Bengihan: Asgari ücrete işveren itirazı insafsızlıktır31 Temmuz 2025 Perşembe 15:01
  • TDP, Türk ve Rum siyasi partilerin dikkatini dil eğitimine çekti31 Temmuz 2025 Perşembe 12:53
  • Pediatri Kurumu uyardı: Havuzlara dikkat, denizi tercih edin31 Temmuz 2025 Perşembe 12:45
  • YKP: Federasyon için mücadele edenlerle birlikteyiz!31 Temmuz 2025 Perşembe 11:33
  • Atatürk Öğretmen Akademisi yazılı giriş sınavı başvuruları başladı31 Temmuz 2025 Perşembe 11:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti