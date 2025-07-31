Kırmızı bültenle aranan İsrailli, Kıbrıs’ın kuzeyinde sahte pasaportla yakalandı

İsrail’de adam öldürme, adam öldürmeye teşebbüs ve çeşitli ağır suçlardan kırmızı bültenle aranan Daniel Yehonatan Zarug, Girne’de sahte pasaportla yakalandı. Kimliğini gizlemek amacıyla İspanyol vatandaşı Andros Garcia adına düzenlenmiş sahte pasaport kullanan zanlı, 30 Temmuz 2025 tarihinde Girne’de tespit edilerek gözaltına alındı.

Olayın ardından KKTC Bakanlar Kurulu, aynı gün içerisinde zanlı hakkında yakalama ve ihraç kararı çıkardı. Zanlı, dün mahkemeye çıkarılarak hakkında 2 gün ek tutukluluk süresi alındı.

SAHTE PASAPORT METEHAN’DA TEDAVÜLE SÜRÜLDÜ

Girne Kaza Mahkemesi’nde görülen duruşmada konuşan Polis memuru Umut Beyazlar, zanlının “Resmi Evrak Sahteleme, Tedavüle Sürme ve Sahtekarlıkla Kayıt Temin Etme” suçlamalarıyla tutuklandığını ifade etti.

Beyazlar, zanlının verdiği İspanyol pasaportunun Polis Genel Müdürlüğü Kriminalistik Şubesi tarafından incelendiğini ve sahte olduğunun tespit edildiğini belirtti. Söz konusu sahte belgenin, 7 Mayıs 2024 tarihinde Metehan Kara Geçiş Kapısı’ndan geçiş yapmak amacıyla görevli memura sunularak tedavüle sürüldüğü ortaya çıktı.

İADE SÜRECİ GÜNDEMDE

Soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirten polis, pasaportla ilgili detaylı incelemenin sürdüğünü ve zanlının serbest kalmasının soruşturmayı olumsuz etkileyeceğini savunarak, 2 gün tutukluluk talebinde bulundu.

Mahkeme huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, Daniel Yehonatan Zarug’un 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Zanlının İsrail’e iadesinin ise ilerleyen günlerde gündeme gelmesi bekleniyor.