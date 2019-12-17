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Kısa vadeli dış borç stoku Ekim'de geçen yılın sonuna kıyasla %3 artıp 118 milyar dolar oldu

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim 2019 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı.
Kısa vadeli dış borç stoku Ekim'de geçen yılın sonuna kıyasla %3 artıp 118 milyar dolar oldu

Kısa vadeli dış borç stoku, Ekim ayında, geçen yılın sonuna kıyasla %3,66 artarak 118 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku %1 azalarak 56.6 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku %8,2 artarak 55 milyar dolar seviyesinde oldu.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, geçen yılın sonuna göre %22,1 azalarak 8.6 milyar dolara geriledi.

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı %9,8 artarak 20.8 milyar dolara, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da %2,6 artışla 13.4 milyar dolara yükseldi.

Ekim sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonun % 50'si dolar, % 30,6'sı euro, % 13,4'ü TL ve % 6'sı diğer döviz cinslerinden oluştu.

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