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Kişiye Özel Beslenmenin Genetik Süreçleri LAÜ’de ele alındı

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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafından Longevity için Nutrigenetik: Kişiye Özel Beslenmenin Genetik Süreçleri konulu konferans düzenlendi.
Kişiye Özel Beslenmenin Genetik Süreçleri LAÜ’de ele alındı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafından Longevity için Nutrigenetik: Kişiye Özel Beslenmenin Genetik Süreçleri konulu konferans düzenlendi.

 

Dr. Diyetisyen Ayşe Okan öğrencilere bilgiler aktardı

Genetik temelli kişiselleştirilmiş beslenme yaklaşımlarının, bireylerin yaşam kalitesini artırma ve kronik hastalıkları önleme üzerindeki potansiyelinin vurgulandığı konferansa konuşmacı olarak Dr. Diyetisyen Ayşe Okan katılım gösterdi.

Dr. Dyt. Ayşe Okan sunumunda, genetik yapının beslenme ile etkileşimlerini inceleyen nutritional genomics (beslenme genomikleri) alanını ele alarak bu disiplinin, genetik kodumuzun uzun ve sağlıklı bir yaşam üzerindeki etkilerini araştırmakta olduğuna vurgu yaptı.

Okan sunumunda, Genomik ve Epigenetiğin tanımı, beslenme-gen etkileşimi, yani Nutrigenetik ve Nutrigenomik perspektifleri, genetik temelli beslenmenin önemi ve örnek uygulamalar, kronik hastalıkların önlenmesinde genetik testlerin rolü, genetik yapı ile uyumlu kişiselleştirilmiş diyetlerin metabolizma, bağışıklık sistemi ve yaşam süresine katkıları konularına yer verdi.

Genetik testlerle bireylerin diyabet, obezite, kalp hastalıkları gibi kronik rahatsızlık risklerini belirleme ve uygun beslenme planları oluşturma yollarını da ele alarak öğrencilere bilgiler aktaran Okan, ayrıca, gen-çevre etkileşimleri, epigenetik düzenlemeler, metabolik yolaklar gibi bilimsel kavramlarla kişisel sağlığı optimize etmenin yollarını anlattı.

"Genetik mirasımızı değiştiremeyiz, ancak onu nasıl yönlendirebileceğimizi öğrenebiliriz" mesajını bilimsel bir temelde aktaran Okan sunumunun sonunda katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

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