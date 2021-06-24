KITSAB Tam Kapasiteyle Çalışmaya Başlanması Gerektiğini Söyledi

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), turizm sektörünün 1 Temmuz itibarıyla tam kapasiteyle çalışmaya başlaması gerektiğini savundu.

KITSAB’tan yapılan yazılı açıklamada, “Turizm sektörü çalışanlarının da yaygın olarak aşılanmaya başlamasıyla, sektörün 1 Temmuz itibarıyla tam kapasite olarak çalışmaya başlamasını bekliyoruz. Hava ulaşımındaki sınırlamaların kaldırılması, ülkeye giriş koşullarının yeniden belirlenmesi gerekmektedir” dedi.

Açıklamada, iki doz korona aşısı olanlara, ülkeye girişlerinde test koşuluna bağlanmaması, çift PCR testi ile girişlerin karantinasız olarak düzenlenmesi, Güney Kıbrıs’a gelen turistlerin aynı koşullarla KKTC’ye geçebilmesinin sağlanmasının gerektiği savunuldu.

Turizm sektörünün çalışabilmesi uçuş sayısının artmasına bağlı olduğu belirtilen açıklamada, “KKTC’ye turist getirmek için yoğun bir faaliyet sürdürmemiz gerekecektir. Önemli çabalar ortaya konularak yaratılacak turizm potansiyelinin yeterli uçuş olanağı olmadığı gerekçesi ile heba edilmesi asla kabul edilebilir değildir” denildi.

Hava yolu şirketlerinin uçuş düzenleme konusunda serbest bırakılması gerektiği kaydedildi.