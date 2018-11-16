  • BIST 93.589
  • Altın 209,651
  • Dolar 5,3538
  • Euro 6,0769
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKA“Erken Tanı Ve Tedavi Hayati Önemdedir”

Kızıl Kmerler liderleri soykırımdan suçlu bulundu

» »
Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'da 1975-1979 yılları arasında ülkeyi yöneten komünist Kızıl Kmerler rejiminin 2 eski lideri soykırım suçlamasıyla yargılandıkları davada hüküm giydi.
Kızıl Kmerler liderleri soykırımdan suçlu bulundu

 

Phnom Penh'de yapılan mahkemede, Pol Pot liderliğindeki Kamboçya Komünist Partisi'nin halen hayattaki en üst düzey yetkilileri, 92 yaşındaki Komünist Parti Genel Sekreter Yardımcısı Nuon Chea ve 87 yaşındaki Merkez Komitesi Başkanı Khieu Samphan, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi kapsamındaki soykırım suçundan ömür boyu hapse mahkum edildi.

pol-002.jpg

 

Mahkeme, Chea ve Samphan'ın sorumlu konumda olduğu rejimin eski Kmer Cumhuriyeti yetkililerine, Vietnamlı etnik azınlığa ve Çam Müslümanlarına siyasi, etnik ve dini sebeplerle uyguladığı zorunlu yer değiştirmeler ve kitlesel katliamların "soykırım" niteliğinde olduğuna hükmetti.

Mahkeme kararında Chea'nın söz konusu eylemlerde "komuta sorumluluğu" bulunduğu, Samphan'ın ise "suç ortaklığı" gerekçesiyle hüküm giydiği belirtildi.

Chea ve Samphan daha önce insanlığa karşı suçlardan ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kamboçya kanunlarında ölüm cezası olmadığından, sanıklar en fazla ömür boyu hapisle cezalandırılabiliyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin'de çalışanlara ceza olarak idrar içiren ve hamamböceği yediren üç yöneticiye hapis07 Kasım 2018 Çarşamba 14:35
  • Mesai saatleri içinde esrar içmekle suçlanan Ermenistan Başbakan Yardımcısı tazminat davası açacak29 Ekim 2018 Pazartesi 12:21
  • Endonezya'da düşen uçağın enkazına ulaşıldı29 Ekim 2018 Pazartesi 09:57
  • Kreşe girip 14 çocuğu bıçakladı26 Ekim 2018 Cuma 11:53
  • Moğolistan'da 120 milyon yıllık dinozor fosili bulundu19 Ekim 2018 Cuma 12:12
  • Köpek diye aldığı hayvan sıçan çıktı19 Ekim 2018 Cuma 11:54
  • Güney Kore'den ABD'ye: ABD Başkanı nasıl böyle konuşabilir?19 Ekim 2018 Cuma 11:39
  • 'Kim, Kuzey Kore'deki nükleer tesislerin listesini ABD'ye vermeyi reddetti'15 Ekim 2018 Pazartesi 15:54
  • Hostes, kapıyı kapatırken uçaktan düştü15 Ekim 2018 Pazartesi 13:13
  • Instagram'da 1000 dolara bebek satmaya çalışan çete üyeleri yakalandı15 Ekim 2018 Pazartesi 12:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti