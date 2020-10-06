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Kızılyürek’ten Rum Bakana Çağrı: “Dohni Katliamını Tanıyın!”

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Avrupa Parlamentosu üyesi Niyazi Kızılyürek, Kıbrıs Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuri’nin geçtiğimiz günlerde Dohni köyünde kayıp bir Kıbrıslı Rum’un anısına bir park açması ve anıt dikmesine tepki gösterdi.
Kızılyürek’ten Rum Bakana Çağrı: “Dohni Katliamını Tanıyın!”

Kıbrıs Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuri’nin geçtiğimiz günlerde Dohni köyünde kayıp bir Kıbrıslı Rum’un anısına bir park açması ve anıt dikmesine tepki gösteren Avrupa Parlamentosu üyesi Niyazi Kızılyürek, bakana yazdığı açık bir mektupta Dohni’de 83 Kıbrıslı Türk’ün katledildiğini hatırlattı ve bakana “Dohni’ye geri gidip katledilen Kıbrıslı Türklerin anısına anıt dikmesini” salık verdi.

Kıbrıs Rum toplumunda geniş yankı uyandıran mektupta Kızılyürek bakana şunları söyledi:

“Sayın Bakan, hakikattin yarısını hatırlayanlar, katledilenlerin ve kayıp kişilerin yarısını yad edenler, ancak yarım bir ülke inşa edebilirler. Biz yarım yurt değil, birleşik bir yurt istiyoruz. Bu yüzden de bütün tarafların yaptığı bütün katliamların tanınmasını istiyoruz. Sanırım, Dohni’ye yeniden gitmeniz gerekecek, katledilen herkesin anısını anıt dikmek için. Üzerine de, katliamdan sağ kurtulan Suat Hüseyin’in sözlerini yazmanız çok yerinde olacak: “Her şeyin üstünde barış!” Kıbrıs Rum Kamuoyunda geniş tartışma yaratan mektup, bazı sivil toplum aktivistlerini de harekete geçirdi. Bugün açılan bir imza kampanyasıyla, Nikos Anastasiadis’e Dohni katliamını tanıma çağırısı yapılıyor...

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