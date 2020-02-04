KKTC İstatistik kurumu Enflasyon oranlarını açıkladı

KKTC İstatistik Kurumu Ocak ayı enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre 2020 yılı Ocak ayı Enflasyon oranı (Tüketici Fiyatları Genel Endeksi) bir önceki aya göre yüzde 1.70, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.96 arttı.

KKTC İstatistik Kurumu Ocak ayı enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre 2020 yılı Ocak ayı Enflasyon oranı (Tüketici Fiyatları Genel Endeksi) bir önceki aya göre yüzde 1.70, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.96 arttı.

Açıklamaya göre bir önceki aya göre, endekste bulunan 355 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 95 maddenin ortalama fiyatlarında düşüş gerçekleşti. En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde 75.90’la kabak, yüzde 70.48’le salatalık ve yüzde 59.41’le patlıcan oldu. En çok fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 70’le Türkiye Cumhuriyeti Piyango Bileti, yüzde 28.57’yle KKTC piyango bileti ve yüzde 14.43’le Kolakas oldu.

Ana mal gruplarına göre bir önceki aya göre değişim oranları şöyle gerçekleşti: “gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda yüzde 4.73 artış, çeşitli mal ve hizmetler ana grubunda yüzde 3.61 artış, ulaştırma ana grubunda yüzde 1.27 artış, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ana grubunda yüzde 0.98 artış, lokanta ve oteller ana grubunda yüzde 0.89 artış, sağlık ana grubunda yüzde 0.75 artış, haberleşme ana grubunda yüzde 0.71 artış, eğlence ve kültür ana grubunda yüzde 0.65 artış, eğitim ana grubunda yüzde 0.64 artış, mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri ana grubunda yüzde 0.48 artış, giyim ve ayakkabı ana grubunda yüzde 0.01 artış, alkollü içecekler ve tütün ana grubunda yüzde 0.12 azalış.”

Ocak ayında gıda ve alkolsüz içecekler ana grubu en yüksek artış gösteren ana grup olurken bu durum taze sebzeler – meyveler, süt ve süt ürünleri, kuzu ve dana etlerindeki fiyat artışlarından kaynaklandı. Çeşitli mal ve hizmetler ana grubu ise kasko, pasaport alım masrafları, motorlu taşıt seyr-ü sefer ücretlerindeki artışlar nedeniyle en çok yükselen ikinci ana grup oldu.

Ocak ayında endekse yansıyan tüm kurların ortalamasında artış yaşandı. Ulaştırma’da ehliyet kursu ücreti, araba için full servis, uçak ücreti (Ercan İstanbul); konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar’da tüp ücretleri, pencere (PVC), kira ücreti; lokanta ve oteller’de tost, hamburger, şeftali kebabı; sağlık’ta diş taşı temizliği ücreti, vitaminler, doktor muayene ücreti; haberleşme’de internet aylık ücreti (ADSL), cep telefonu; eğlence ve kültür’de yapıştırıcı, pastel boya, tükenmez kalem; eğitim’de özel okul ücretleri; mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri’nde şofben gazlı, soba tüpgazlı (katalitik), yatak odası takımı; giyim ve ayakkabı’da giysi tamir ücretleri, kuru temizleme ücretlerindeki artışlar nedeniyle bu ana gruplar artı değer gösterdi.

Alkollü içecekler ve tütün grubunda viski, şarap, bira fiyatlarındaki düşüşler nedeniyle bu ana grup eksi değer gösterdi. Bu bağlamda Tüketici Fiyatları Endeks’inde yer alan 12 ana grubun, 11 ana grubunda artış yaşanırken, 1 ana grupta ise düşüş yaşandı.



