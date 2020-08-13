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SON DAKİKA1778 test yapıldı, 2 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi taburcu edildi

KKTC Nöbetçi Eczaneler (13 Ağustos 2020)

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KKTC Nöbetçi Eczaneler (13 Ağustos 2020)
KKTC Nöbetçi Eczaneler (13 Ağustos 2020)

LEFKOŞA

GALEN ECZANESİ

 Kemal Aşık Cad. 62/1 Otobüs Terminali Karşısı Küçük Kaymaklı Lefkoşa / Lefkoşa

 0392 227 26 03

ECEGÜL ECZANESİ

 Şht.Kemal Ünal Cad. N0:118 /B Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa / Lefkoşa

 03922255847

FERİN ECZANESİ

 Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzeri, Halk Bankası Yanı, Eski Le Meyhane, Cebeci Sok. N0:35 Yenikent Gönyeli / Lefkoşa

MAĞUSA

BARIŞER ECZANESİ

 MUSTAFA KEMAL BULVARI YAŞAM HASTANESİ YANI NEWLİFE APT.DÜKKAN 1 GAZIMAGUSA / Gazimağusa

 03923656040

VELİ NURLUÖZ ECZANESİ

 HASAN BARBAÇOLLİ SOKAK SAKARYA 48 DÖVEÇ APT. B BLOK NO:1 SALAMİS YOLU YENİ LEMAR ARKASI MAĞUSA / Gazimağusa

 03923653631

GİRNE

AŞAR ECZANESİ

 Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32 Girne / Girne

 03928157075

DÜNYA ECZANESİ

 Salih Miroğlu cCad. Ataker İş Hanı No:1 Girne / Girne

 03928150009

GÜZELYURT

İNCİRLİ ECZANESİ

 Büyük Ada Sok.N0:22 Güzelyurt / Güzelyurt

 03927142874

LEFKE

ENVER POLİLİ ECZANESİ

 Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU / Lefke

 0392 727 76 46

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