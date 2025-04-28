KKTC turizmde rotayı kültür, deniz, doğa, sağlık ve gastronomiye çevirdi

KITSAB Başkanı Orhan Tolun da KKTC’nin turizmde dünyanın en zengin coğrafi bölgeleri arasında yer aldığını ve bu sebeple ekonomik anlamda birincil önceliklerinin bu alana kaydığını aktardı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, deniz, kültür, gastronomi, sağlık, doğa ve macera turizmiyle bu sezon 2 milyonun üzerinde misafire ulaşmayı hedefliyor.

Girne Kalesi, Bellapais Manastırı, Othello Kalesi, St. Hilarion Kalesi, Lala Mustafa Paşa Camii gibi birçok tarihi ve kültürel esere ev sahipliği yapan KKTC, hellim ve böreği, Kıbrıs köftesi, molehiya, pilavuna, ceviz macunu gibi zengin yöresel lezzetleriyle gastronomi alanında da tatil severlere cazip seçenekler sunuyor.

Kum ve güneşin tadını çıkarmak isteyenler için Akdeniz’in mavi sularında doğal güzellikleriyle öne çıkan Glapsides, Acapulco, Alagadi, Altınkum, Denizkızı gibi birçok plajı barındıran KKTC’de, yeni bir atılım gerçekleştirmek amacıyla bir süredir turizm alanında çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) ve iki ülkenin ilgili bakanlıklarının desteğiyle “Ada Kıbrıs” gibi projelerle bölgenin doğal ve kültürel zenginlikleri dünyaya tanıtılıyor.

Konuya ilişkin, AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, KKTC’nin en büyük gelir kaynağının turizm olduğunu ve turist profilini yoğun olarak Türkiye’den gelenlerin oluşturduğunu belirtti.

Turizmin KKTC’ye sadece gelir açısından katkı sağlamadığına değinen Bağlıkaya, “KKTC, Türkiye için çok önemli bir destinasyon. Yurt içi seyahat mesafesinde yurt dışına seyahat ediyorsunuz. Kendi para biriminiz geçerli, kendi lisanınızı konuşuyorsunuz ve yepyeni bir kültür deryasına düşüyorsunuz.” değerlendirmesinde bulundu.

– “Seyahat eden sayısı 2 milyonun altında”

Geçen yıl KKTC’ye seyahat eden sayısının 2 milyonun altında olduğunu dile getiren Bağlıkaya, ülkenin turizmde yönünü doğal ve kültürel zenginliklerine çevirmeyi hedeflediklerini, Ada Kıbrıs projesiyle bunun için çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Bağlıkaya, “Buraya turizm amaçlı gelecek 2 milyon turist rakamını yakalamak, çok önemli. Buradaki üst düzey yetkililer de bu konuyu çok önemsiyor. Bizler de aynı amaçlar doğrultusunda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hedefimiz, KKTC’ye gezmeye, yeme içmeye, doğasını görmeye, kültürünü tanımaya gelen 2 milyon turist sayısını yakalamak ve bunu başaracağımıza inanıyorum.” diye konuştu.

– “KKTC en zengin coğrafi bölgeleri arasında”

KITSAB Başkanı Orhan Tolun da KKTC’nin turizmde dünyanın en zengin coğrafi bölgeleri arasında yer aldığını ve bu sebeple ekonomik anlamda birincil önceliklerinin bu alana kaydığını aktardı.

KKTC’de turizm alanında sürdürülebilir bir yapı oluşturmayı arzuladıklarını kaydeden Tolun, “Turizmin 12 aya yayılmasını, gelen turistin daha fazla kalmasını, para harcamasını ve KKTC’nin reklamını kendi aralarında yapmasını sağlamak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de bir turistin tatillerde ortalama kalış süresinin 8,5 gece olduğunu, KKTC’de ise bu sayının 3,2’de kaldığını aktaran Tolun, bölgede hafta sonu yoğunluğu dışında otellerde doluluk oranının istenen rakamlara ulaşmadığını söyledi.

Bu sebeple TÜRSAB ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortak çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydeden Tolun, KKTC’de barınma kapasitesini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Tolun, “Otellerin yatak kapasitesi şu an 26 bin ve bu sayı artmaya devam ediyor.” diyerek, ev, villa tipi kiralamaları da kontrol altına almak istediklerini söyledi.

KKTC’deki turistlerin yüzde 80’inin İstanbul, İzmir ve Ankara gibi illerden geldiğine işaret eden Tolun, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu illerden gelen hava trafiği, hafta sonları ve bazı özel günlerde yoğunlaşır. Talebin yoğun olduğu dönemlerde bilet fiyatları çok yükselmekte ve bu durum, turizm anlamında satışlara olumsuz yansımakta. Hava yolu şirketlerinin bu durumu dikkate alması ve fiyatlarını makul seviyelere getirmesi önemli.”