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KKTC, Türk Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı’na gözlemci üye olarak katıldı

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KKTC Anayasa Mahkemesi, Bakü’de imzalanan deklarasyon ile Türk Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı’na (TÜRK-AY) gözlemci üye olarak katıldı.
KKTC, Türk Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı’na gözlemci üye olarak katıldı

Azerbaycan Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasa’nın kabulünün 30. yılı münasebetiyle düzenlenen etkinliklere, Anayasa Mahkemesi Başkanı Bertan Özerdağ ve Anayasa Mahkemesi üyesi Peri Hakkı katıldı.

Başkan Bertan Özerdağ konferans kapsamında bir konuşma yaptı. Özerdağ, Konferans sonrası yapılan TÜRK-AY Türk Anayasa Mahkemeleri toplantısına da katıldı.

Konferansın gündeminde olan KKTC Anayasa Mahkemesi’nin gözlemci üye statüsü başvurusu, toplantıda üye devletler tarafından imzalanan Bakü deklarasyonuna dahil edilerek kabul edildi ve KKTC Anayasa Mahkemesi’ne gözlemci üye statüsü verildi.

 

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