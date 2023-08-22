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KKTC üniversitelerine yerleşen en yüksek puanlı öğrenci, Girne Üniversitesi’nin Pilotaj Bölümünü seçti...

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YKS’de aldığı 521,685 puan ile KKTC üniversitelerine yerleşen en yüksek puanlı öğrenci, Girne Üniversitesi’nin Pilotaj Bölümünü seçti!
KKTC üniversitelerine yerleşen en yüksek puanlı öğrenci, Girne Üniversitesi’nin Pilotaj Bölümünü seçti...

YKS’de aldığı 521,685 puan ile KKTC üniversitelerine yerleşen en yüksek puanlı öğrenci, Girne Üniversitesi’nin Pilotaj Bölümünü seçti!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin açıkladığı 2023 YKS sonuçlarına göre bu yıl KKTC üniversitelerine yerleşen öğrenci sayısı yüzde 24,3 oranında artarak 13,728 olarak gerçekleşti. Bu öğrencilerden 781’inin tercihi ise Girne Üniversitesi oldu. Öğrenci sayısını geçen yıla oranla yüzde 14,2 oranında artıran Girne Üniversitesi, özellikle denizcilik, havacılık ve sağlık alanlarında eğitim veren fakülteleri ile KKTC’yi tercih eden en parlak öğrencilerin de adresi oldu.

YKS’de aldığı 521,685 puan ile KKTC üniversitelerine yerleşen en yüksek puanlı öğrenci de Girne Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nin Piltoaj bölümüne yerleşti.

14 fakülte, 2 yüksekokul, 7 meslek yüksekokulu ile YÖK/YÖDAK onaylı 63 lisans, önlisans, yüksek lisans ve doktora programı ile yükseköğretim faaliyetlerine devam eden Girne Üniversitesi, özellikle KKTC’deki tek Denizcilik Fakültesi ve Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ile dikkat çekiyor. Tam donanımlı tıp fakültesi hastanesi ve diş hastanesi de bulunan Girne Üniversitesi, Akdeniz’in kıyısındaki kampüsü ile dünyanın pek çok ülkesinden gelen öğrencilerine uluslararası bir üniversite ortamı sunuyor.

28 Ağustos – 1 Eylül 2023 tarihleri arasında tamamlanması gereken kayıt işlemleri, Girne Üniversitesi kampüsünün yanı sıra; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Hatay, Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa ve Van temsilciliklerimizde de yapılabilecek.

Prof. Dr. İlkay Salihoğlu: “Girne Üniversitesi, akademik vizyonuyla ve eğitim-öğretim hedefleriyle büyümeye devam ediyor.”

YKS 2023 sonuçlarını değerlendiren Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, “Girne Üniversitesi, akademik vizyonuyla ve eğitim-öğretim hedefleriyle büyümeye devam ediyor” ifadelerini kullanarak yeni eğitim dönemi ne hazır olduklarını vurguladı.

Havacılık ve denizciliğin yanı sıra;  tıp, diş hekimliği ve sağlık bilimleri programlarının da iddialı oldukları programlar arasında yer aldığını vurgulayan Prof. Dr. Salihoğlu, “YKS sonuçlarına göre, bu yıl 10’uncu yaşını kutladğımız Girne Üniversitesi, KKTC’de en çok tercih edilen üniversiteler arasında altıncı sıraya yükseldi. Pek çok bölümde kontenjanlarımızın tamamı doldu” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, “Bu başarıyı, özveriyle çalışan akademik ve idari kadrolarımıza borçluyuz. Onlara bu vesileyle tekrar teşekkür ediyorum. Girne Üniversitesini tercih ederek yerleşen tüm öğrencilerimize sağlık ve başarılarla dolu bir eğitim yılı diliyorum” dedi.

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