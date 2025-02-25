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KKTC vatandaşlarına Sicil Affı geliyor

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Meclis Hukuk Komitesi Başkanı Yasemin Öztürk, sicil affı hazırladıklarını açıkladı.
KKTC vatandaşlarına Sicil Affı geliyor

Meclis Hukuk Komitesi Başkanı Yasemin Öztürk, sicil affı hazırladıklarını açıkladı.

BRT’de konuşan Öztürk, sadece KKTC Vatandaşları için, küçük suçlardan sabıkası olanlara sicil affı amaçladıklarını söyledi

Öztürk, “ Kamu ve özel sektörde işe alımlarda küçük suçlardan bir kez sabıkası olanlar engel yaşıyor. Bu insanları topluma kazandırmamız lazım” dedi

CTP’den konuyla ilgili öneri talep ettiklerini belirten Öztürk, görüşlerin ardından tasarıyı komitede görüşmeye başlayacaklarını söyledi.

Öztürk, “ Bu öneride darp  ve basit sirkat suçlarla (en fazla bir yıl ceza almış kişileri kapsayacak)ilgili af getirilmesi söz konusu. Herkesin ikinci bir hayat şansı elde etmesine önem veriyoruz. Ailesini ve kendisini geçindirmek için bir işe ihtiyacı olduğu gerçeğini dikkate alıyoruz” dedi

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