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KKTC'de 07 Kasım 2023 Nöbetçi Eczaneler

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KKTC'de 07 Kasım 2023 Salı Nöbetçi Eczaneler
KKTC'de 07 Kasım 2023 Nöbetçi Eczaneler

LEFKOŞA BÖLGESİ:

KEZİBAN TİLKİ ECZANESİ

07.11.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 223 12 10

Atatürk Cad. Yalçın park karşısı Gönyeli

***

SEVAL KAYMAK ECZANESİ

07.11.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 227 96 19

Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad. N0: 41/A Lefkoşa

***

SONUÇ ECZANESİ

07.11.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 227 32 70

Atatürk Cad. No: 7/ B Yenişehir Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

EMİN ECZANESİ

07.11.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 870 19 46

Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne

***

TURGAY PARALI ECZANESİ

07.11.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 837 61 26

Semih Sancar Carrington 44 Apt., Sushico yanı - Rota Reklam bitişiği, Girne

***

ZİYA SENCER ECZANESİ

07.11.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 826 51 91

Mete Adanır Cad. No: 2, Magic Tower Apt. Sulu Çember karşısı, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ASLI EREN ECZANESİ

07.11.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 366 47 47

Ziya Gökalp Cad.Eski Belça Süpermarket Yolu Bitirim Ayakkabı yanı GaziMağusa

***

ZEYNEP ECZANESİ

07.11.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 18 47

Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı No: 7 Sulu Çember yanı Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

SERCAN AVCI ECZANESİ

07.11.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 714 48 94

Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

07.11.2023 (Salı)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 882 94 56

Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

SELİN ECZANESİ

07.11.2023 (Salı)

08:00 - 22:00

(0392) 371 28 56

Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele

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