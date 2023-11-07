KKTC'de 07 Kasım 2023 Nöbetçi Eczaneler

LEFKOŞA BÖLGESİ:
KEZİBAN TİLKİ ECZANESİ
07.11.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 223 12 10
Atatürk Cad. Yalçın park karşısı Gönyeli
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SEVAL KAYMAK ECZANESİ
07.11.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 227 96 19
Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad. N0: 41/A Lefkoşa
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SONUÇ ECZANESİ
07.11.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 227 32 70
Atatürk Cad. No: 7/ B Yenişehir Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
EMİN ECZANESİ
07.11.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 870 19 46
Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne
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TURGAY PARALI ECZANESİ
07.11.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 837 61 26
Semih Sancar Carrington 44 Apt., Sushico yanı - Rota Reklam bitişiği, Girne
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ZİYA SENCER ECZANESİ
07.11.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 826 51 91
Mete Adanır Cad. No: 2, Magic Tower Apt. Sulu Çember karşısı, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
ASLI EREN ECZANESİ
07.11.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 366 47 47
Ziya Gökalp Cad.Eski Belça Süpermarket Yolu Bitirim Ayakkabı yanı GaziMağusa
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ZEYNEP ECZANESİ
07.11.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 18 47
Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı No: 7 Sulu Çember yanı Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
SERCAN AVCI ECZANESİ
07.11.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 714 48 94
Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
07.11.2023 (Salı)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 882 94 56
Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
SELİN ECZANESİ
07.11.2023 (Salı)
08:00 - 22:00
(0392) 371 28 56
Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele
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