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KKTC’de 5 Ayrı Yangın: Araziler, İşletmeler ve Evlerde Maddi Hasar

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02 Temmuz’da KKTC genelinde farklı bölgelerde çıkan 5 ayrı yangın, kuru ot alanlarından restoran mutfağına, apartman dairesinden biçerdöver aracına kadar geniş bir alanda hasara yol açtı.
KKTC’de 5 Ayrı Yangın: Araziler, İşletmeler ve Evlerde Maddi Hasar

02 Temmuz 2025 tarihinde KKTC’nin çeşitli bölgelerinde toplam 5 ayrı yangın meydana geldi. İlk yangın saat 13.00 sıralarında Beyköy’ün batısındaki tepelik arazide çıktı. Yaklaşık 40 dönümlük alanda kuru otlar, maki bitki örtüsü ve çalılar yanarak zarar gördü.

Girne’de saat 16.00 sıralarında, Ecevit Caddesi’ndeki bir restoranın mutfağında fritözün elektrik kablolarının ısınıp alevlenmesi sonucu çıkan yangında mutfak ekipmanları zarar gördü.

Hamitköy’de saat 18.00 sıralarında bir apartman dairesinde gaz kaçağı nedeniyle çıkan yangında, ocak, mutfak dolapları ve elektrik tesisatları zarar gördü.

Saat 19.00 sıralarında Yedikonuk-Balalan köyleri arasında arpa biçimi sırasında bir biçerdöverin elektrik aksamının kısa devre yapmasıyla çıkan yangında aracın çeşitli parçaları yandı.

Günün son yangını saat 23.30 sıralarında Haspolat’ta bir evin dış kısmındaki elektrik panosunda meydana geldi. Kısa devre sonucu çıkan yangında elektrik panosu, kablolar ve bir ahşap direk zarar gördü.

Tüm yangınlar İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülürken, olaylarla ilgili soruşturmalar devam ediyor

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