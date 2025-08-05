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KKTC’de 6 binden fazla arazi satışta: Girne lider, Bahçeli’de rekor fiyat!

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KKTC genelinde satılıktaki arazi sayısı 6 bin 900’e ulaştı. Bu arazilerin 646’sı 1 milyon sterlini aşarken, en pahalı satış ilanı 52,5 milyon sterlinle Girne Bahçeli’de yer alan 210 dönümlük denize sıfır arazi oldu.
KKTC’de 6 binden fazla arazi satışta: Girne lider, Bahçeli’de rekor fiyat!

Gıynık Gazetesi’nin ekonomi eki için hazırlanan araştırmaya göre, KKTC’de emlak piyasasında hareketlilik artarken, 4 Ağustos 2025 itibarıyla satışa çıkarılan arsa ve tarla sayısı 6 bin 900’ü geçti.

Bu taşınmazların yüzde 71’ini arsalar, yüzde 29’unu ise tarlalar oluşturuyor. Girne, 2 bin 261 ilanla en çok satış yapılan bölge olurken, onu İskele ve Mağusa takip ediyor. Satışa sunulan arazilerin önemli bir kısmı “konut imarlı” statüsünde yer alıyor.

Araştırmada, 1 milyon sterlinin üzerinde fiyatlandırılan 646 arazi tespit edildi. Bunların büyük çoğunluğu 1-5 milyon sterlin aralığında.

En dikkat çekici ilan ise Girne’ye bağlı Bahçeli köyünde yer alan, “denize sıfır” konumdaki 210 dönümlük arsa oldu. 52 milyon 500 bin sterlinlik bu taşınmazın “İngiliz koçanlı” olduğu ve “otel ile turizm izni” bulunduğu da belirtildi.

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