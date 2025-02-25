KKTC’de Asayiş ve Trafik Denetimleri: Yüzlerce Sürücüye Ceza, Onlarca Kişi Tutuklandı

24 Şubat 2025 tarihinde, 20:00-24:00 saatleri arasında, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri sorumluluk alanlarında eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Gazimağusa Denetimleri:

Eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kahvehaneler ve halkın yoğun bulunduğu alanlar kontrol edildi; herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Kumarhanelerde yapılan denetimlerde ise girmesi ve bulunması yasak olan 18 kişi yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı. Trafik ekiplerince 540 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde, 143 sürücü hız sınırını aşmak, 1 sürücü alkollü araç kullanmak, 41 sürücü cep telefonu kullanmak, 7 sürücü emniyet kemeri takmamak, 15 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 3 sürücü muayenesiz araç kullanmak, 1 sürücü sigortasız araç kullanmak, 3 sürücü izinsiz yolcu taşımacılığı yapmak ve 2 sürücü diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 277 sürücü rapor edildi. Bir araç trafikten men edilirken, bir sürücü de tutuklandı.

Girne Denetimleri:

Eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olduğu bölgeler denetlendi. Ülkede yasal statüsü olmadan ikamet ettiği belirlenen 4 kişi tutuklandı. Kumarhanelerde yapılan kontrollerde ise girmesi ve bulunması yasak olan 32 kişi tespit edilerek haklarında işlem yapıldı. Trafik ekiplerince 1,326 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde, 70 sürücü hız sınırını aşmak, 8 sürücü alkollü araç kullanmak, 2 sürücü ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak, 2 sürücü cep telefonu kullanmak, 10 sürücü emniyet kemeri takmamak, 13 sürücü sigortasız araç kullanmak, 1 sürücü kamu taşıma iznine uymamak, 1 sürücü trafik ışıklarına uymamak ve 3 sürücü diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 214 sürücü rapor edildi. 19 araç trafikten men edilirken, bir sürücü tutuklandı.

Güzelyurt Denetimleri:

Eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, bahis evleri, kahvehaneler ve halkın yoğun bulunduğu alanlar kontrol edildi; herhangi bir olumsuzluk saptanmadı. Trafik ekiplerince 497 araç sürücüsü denetlendi. 78 sürücü hız sınırını aşmak, 5 sürücü cep telefonu kullanmak, 23 sürücü emniyet kemeri takmamak, 2 sürücü sigortasız araç kullanmak, 1 sürücü tehlikeli sürüş yapmak ve 11 sürücü diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 118 sürücü rapor edildi. Üç araç trafikten men edildi.

Denetimlerin, asayiş ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla devam edeceği belirtildi