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KKTC’de Bir Haftada 51 Trafik Kazası: 1 Ölü, 14 Yaralı

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10-16 Şubat 2025: KKTC’de 51 Trafik Kazası Meydana Geldi, 2.1 Milyon TL’lik Hasar Oluştu
KKTC’de Bir Haftada 51 Trafik Kazası: 1 Ölü, 14 Yaralı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, 10 Şubat - 16 Şubat 2025 tarihlerini kapsayan bir haftalık dönemde toplam 51 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 1’i ölümle, 10’u yaralanmayla ve 40’ı maddi hasarla sonuçlandı. Ölümle neticelenen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, yaralanmalı kazalarda ise 14 kişi yaralandı. Kazaların nedenleri arasında süratli araç kullanma (15), dikkatsiz sürüş (10), kavşakta durmama (11), yakın takip (10) ve diğer etkenler (5) öne çıktı. Kazalar sonucunda oluşan toplam maddi hasar ise 2,154,815 TL olarak kaydedildi.

 

Kazaların ilçelere göre dağılımı şu şekilde gerçekleşti: Lefkoşa’da 20, Gazimağusa’da 12, Girne’de 14, Güzelyurt’ta 2 ve İskele’de 3 kaza yaşandı.

 

Aynı dönemde, polis ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 13,002 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda, trafik suçu işlediği belirlenen 2,314 sürücü rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. Tespit edilen başlıca suçlar şu şekilde dağıldı: Sürat (572), mobil araçla tespit edilen sürat suçları (208), tehlikeli sürüş (21), dikkatsiz sürüş (38), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanma (238), sürüş ehliyetsiz araç kullanma (2), alkollü içki etkisi altında araç kullanma (65), sürüş esnasında cep telefonu kullanma (403), emniyet kemeri takmama (288), trafik levha ve işaretlerine uymama (100), trafik ışıklarına uymama (8), muayenesiz araç kullanma (83), sigortasız veya kapsam dışı araç kullanma (35), yolcu taşıma "T" işletme izinsiz araç kullanma (7), özel eşya taşıma "B" işletme izinsiz araç kullanma (19), camlara görüşü engelleyici film yapıştırma (18), koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanma (2), ışık kurallarına uymama veya yetersiz ışıkla araç kullanma (6) ve diğer trafik suçları (409).

 

Denetimler kapsamında, toplam 240 araç trafikten men edilirken, 12 sürücü de tutuklandı. Polis, trafik kazalarının önlenmesi ve güvenliğin artırılması için denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

 

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