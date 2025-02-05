KKTC’DE BİR HAFTADA 63 TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 16 YARALI
Trafik denetimlerinde 2.156 sürücüye ceza kesildi, 220 araç trafikten men edildi
27 Ocak - 2 Şubat 2025 tarihleri arasında KKTC genelinde toplam 63 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan biri ölümle, 10’u yaralanmayla ve 52’si maddi hasarla sonuçlandı. Kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi yaralandı.
Kazaların başlıca sebepleri arasında aşırı hız (18), dikkatsiz sürüş (12), kavşakta durmamak (14), yakın takip (11) ve diğer etkenler (8) yer aldı. Meydana gelen kazalar sonucu toplam 3.489.144 TL maddi hasar oluştu.
Kazaların ilçelere göre dağılımı:
- Lefkoşa: 24
- Gazimağusa: 14
- Girne: 20
- Güzelyurt: 3
- İskele: 2
Aynı dönemde, polis ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam 12.803 araç sürücüsü kontrol edildi. Trafik kurallarını ihlal eden 2.156 sürücü hakkında yasal işlem başlatılırken, 220 araç trafikten men edildi ve 5 sürücü tutuklandı.
En çok işlenen trafik suçları:
- Hız ihlali: 644
- Mobil radar ile tespit edilen hız ihlali: 234
- Alkollü araç kullanma: 63
- Seyrüsefersiz araç kullanma: 155
- Sürüş esnasında cep telefonu kullanma: 393
- Emniyet kemeri takmama: 45
- Muayenesiz araç kullanma: 55
- Trafik levha ve işaretlerine uymama: 80
Polis, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulunarak, denetimlerin sıkı şekilde devam edeceğini bildirdi
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