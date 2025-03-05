KKTC’DE BİR HAFTADA 85 TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ

24 Şubat - 2 Mart 2025 tarihleri arasında KKTC genelinde toplam 85 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan 20’si yaralanmayla, 65’i ise hasarla sonuçlandı. Kazalarda 29 kişi yaralanırken, toplam maddi hasar miktarı 6.452.151 TL olarak belirlendi.
Trafik kazalarının başlıca sebepleri şunlar oldu:
???? Süratli araç kullanmak: 26 kaza
???? Dikkatsiz sürüş yapmak: 21 kaza
???? Kavşakta durmamak: 18 kaza
???? Yakın takip: 12 kaza
???? Diğer nedenler: 8 kaza
İlçelere göre kaza dağılımı:
???? Lefkoşa: 36
???? Gazimağusa: 17
???? Girne: 24
???? Güzelyurt: 5
???? İskele: 3
14.554 sürücü kontrol edildi, 2.722 sürücüye yasal işlem
Aynı dönemde, polis ekipleri ülke genelinde trafik denetimleri gerçekleştirdi ve toplam 14.554 araç sürücüsünü kontrol etti. Kurallara uymadığı tespit edilen 2.722 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.
???? Öne çıkan trafik ihlalleri:
✅ Sürat: 892
✅ Tehlikeli ve dikkatsiz sürüş: 70
✅ Alkollü araç kullanmak: 65
✅ Seyrüsefersiz araç kullanmak: 216
✅ Ehliyetsiz araç kullanmak: 13
✅ Cep telefonu ile araç kullanmak: 184
✅ Emniyet kemeri takmamak: 70
Toplamda 207 araç trafikten men edilirken, 14 sürücü tutuklandı. Trafik güvenliği için polis
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