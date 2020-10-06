KKTC’de ‘Dijital Çağ’ dönemi

Türkiye Cumhuriyeti, KKTC ile güçlü desteğini her alanda kesintisiz olarak sürdürüldüğü ve bu çerçevede, Türkiye Cumhuriyeti tarafından KKTC’de yürütülmekte olan bazı önemli projelere ilişkin videoları kamuoyu ile paylaşmaya devam edecekleri aktarıldı.