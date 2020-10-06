KKTC’de ‘Dijital Çağ’ dönemi

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi tarafından E-KKTC projesi kapsamındaki çalışmalara ilişkin video yayınlandı.
Türkiye Cumhuriyeti, KKTC ile güçlü desteğini her alanda kesintisiz olarak sürdürüldüğü ve bu çerçevede, Türkiye Cumhuriyeti tarafından KKTC’de yürütülmekte olan bazı önemli projelere ilişkin videoları kamuoyu ile paylaşmaya devam edecekleri aktarıldı.
T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Türksat’ın dijital çağa layık dönüşüm hamlesi ile başlatılan E-KKTC projesi kapsamındaki çalışmalarına ilişkin videoda e-Devlet sistemi de anlatıldı. Kamuda dijital çağ adı altında E-KKTC projesinde 3 aşama olarak planlandığı açıklandı.
1’inci aşamada, ‘Elektronik belge yönetimi, e-Nüfus, e-Kimlik’, 2’inci aşama olarak ise, ‘e-Gümrük, e-Tüzel, e-Milli Eğitim ve Mekânsal Adres Kayıt’ ve son olarak 3’üncü aşamada, ‘e-Devlet, e-Sağlık ve e-Sigorta’ olarak belirlendi. Türkiye sahip olduğu e-Dönüşüm tecrübesini KKTC’ye taşıyarak kamu sürecinin hızlanması öngörülürken, zaman ve maddi kaynak israfı önlenecek.
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