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KKTC'de Genel grev var! Hayat Duracak!

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KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş ve KTOEÖS yönetimi, Anayasa’ya ve Atatürk ilke ve devrimlerine aykırı uygulamalara karşı yarın sendikaların örgütlü olduğu tüm okullarda grev yapılacağını açıkladı.
KKTC'de Genel grev var! Hayat Duracak!

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş ve KTOEÖS yönetimi, Anayasa’ya ve Atatürk ilke ve devrimlerine aykırı uygulamalara karşı yarın sendikaların örgütlü olduğu tüm okullarda grev yapılacağını açıkladı.

Eğitimciler, laik ve bilimsel eğitime sahip çıkmak için kararlılıkla mücadele edeceklerini vurguladı.

KTÖS: KARANLIĞA GEÇİT YOK

Maviş yaptığı yazılı açıklamada yarın 8.00-12.40 arasında grev yapacaklarını, saat 17.00’de sendikada buluşup miting alanına yürüyeceklerini belirtti.

Maviş açıklamasında, “Karanlığa geçit yok. Grev ve eylemdeyiz. Çünkü geleceğimizi savunurken ödediğimiz bedel, çocuklarımıza bırakacağımız adil, eşit ve aydınlık yarınların en onurlu harcıdır” ifadelerini kullandı.

Adaletin, liyakatin ve nitelikli eğitimin egemen olduğu bir toplum için mücadele ettiklerini dile getiren Maviş, “Atatürk ilke ve devrimlerine bağlıyız. Bilimsel eğitimden, laik yaşamdan, kamusal hizmetlerden ve toplumsal eşitlikten asla vazgeçmeyeceğiz.” ifadelerine yer verdi.

Bu iradenin, karanlığı aydınlığa taşıyan en güçlü ışık olduğunu belirten Maviş, “Çocuklarımız, eğitimde fırsat eşitliği, liyakatli atamaların, demokratik yönetimin teminatı, bilimsel eğitim, laik toplum yapımız, Disiplin Tüzüğü’nün geri çekilmesi, toplumsal barış, adalet ve çağdaş bir gelecek için irademize ve Atatürk’ün devrimlerine sahip çıkıyoruz” dedi.

KTOEÖS: TEHDİTLERE BOYUN EĞMEYECEK KARARLILIKLA HEP BİRLİKTE MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası'da (KTOEÖS) yarın tüm okullarda grevde olacağını duyurdu.

Sendika, konuyla ilgili açıklamasında, tüm okullarda 07.55-13.05 saatleri arasında grev yapılacağını belirtti.

Açıklamada, “Anayasa’yı, Milli Eğitim Yasasını, Atatürk İlke ve Devrimlerini yok sayan, çocuklarımızı, toplumumuzu karanlığa sürükleyen anlayışa karşı, tüm dayatma, baskı ve tehditlere boyun eğmeyecek kararlılıkla hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz” denildi.

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