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KKTC’de Gün İçinde İki Trafik Kazası: 6 Yaralı

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Küçükerenköy ve Lefkoşa’da Trafik Kazaları: Araç Dereye Düştü, Motosiklet Direğe Çarptı
KKTC’de Gün İçinde İki Trafik Kazası: 6 Yaralı

20 Şubat 2025 tarihinde, KKTC’de gün içinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 6 kişi yaralandı.

 

İlk kaza, saat 06:00 civarında Küçükerenköy-Tatlısu Anayolu’nun 1-2’nci kilometreleri arasında gerçekleşti. Doğukan GÜL (Erkek, 27) yönetimindeki FL 429 plakalı çift kabin araç, Tatlısu istikametine seyir halindeyken, sürücünün dikkatsizliği nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun solundan çıkan araç, çelik bariyerlere çarptıktan sonra dere yatağına düşerek tavanı üzerinde durdu. Kazada yaralanan sürücü Doğukan GÜL ile araçtaki yolcular Jihad DEWAN (Erkek, 26), Md Abdul MALEK (Erkek, 31) ve Md Shipon ALI (Erkek, 31), Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün sol kolunda kırık tespit edilirken, diğer yolcular kontrol amacıyla müşahede altına alındı.

 

İkinci kaza ise aynı gün saat 23:30 civarında, Lefkoşa’da Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) içerisindeki isimsiz bir yol üzerinde meydana geldi. Emirhan UÇAR (Erkek, 20) yönetimindeki UD 530 plakalı motosiklet, kuzey istikametine dikkatsizce seyir halindeyken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundan çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Emirhan UÇAR ve yolcu Yiğit GÜLAY (Erkek, 23), YDÜ Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi sonrası Emirhan UÇAR’ın sağ ayağında kırık teşhisiyle cerrahi servisinde müşahede altına alındığı, Yiğit GÜLAY’ın ise sağ kolunda kırık tespit edilmesi üzerine Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne sevk edilerek müşahedeye alındığı belirtildi.

Her iki kazayla ilgili polis soruşturmaları devam ediyor.

 

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