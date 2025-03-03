KKTC’de İkamet İzinsiz Kalan 2 Kişi Tutuklandı

02 Mart 2025 tarihinde, KKTC genelinde polis ekipleri tarafından yapılan denetim ve kontrollerde, ülkede ikamet izinsiz olarak kaldığı belirlenen iki kişi yakalandı. Haklarında yasal işlem başlatılan şahısların soruşturmasının sürdüğü bildirildi.
02 Mart 2025 tarihinde, KKTC genelinde polis ekipleri tarafından yapılan denetim ve kontrollerde, ülkede ikamet izinsiz olarak kaldığı belirlenen iki kişi yakalandı. Haklarında yasal işlem başlatılan şahısların soruşturmasının sürdüğü bildirildi.
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