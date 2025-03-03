  • BIST 10021.12
  • Altın 3361.794
  • Dolar 36.4627
  • Euro 38.0868
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAUsta sanatçı Edip Akbayram hayatını kaybetti

KKTC’de İkamet İzinsiz Kalan 2 Kişi Tutuklandı

» »
Polis ekiplerinin ülke genelinde gerçekleştirdiği denetimlerde, yasal statüsü olmadığı halde ikamet eden iki kişi tespit edilerek tutuklandı.
KKTC’de İkamet İzinsiz Kalan 2 Kişi Tutuklandı

02 Mart 2025 tarihinde, KKTC genelinde polis ekipleri tarafından yapılan denetim ve kontrollerde, ülkede ikamet izinsiz olarak kaldığı belirlenen iki kişi yakalandı. Haklarında yasal işlem başlatılan şahısların soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • 59 yaşındaki Yılmaz Domrul hayatını kaybetti03 Mart 2025 Pazartesi 12:06
  • Telefon faturaları en geç 14 Mart’ta ödenecek03 Mart 2025 Pazartesi 12:05
  • LTB araç filosu güçlendiriliyor03 Mart 2025 Pazartesi 11:58
  • Girne’de Sarhoşluk ve Rahatsızlık: Bir Kişi Tutuklandı03 Mart 2025 Pazartesi 11:56
  • KKTC’de İkamet İzinsiz Kalan 2 Kişi Tutuklandı03 Mart 2025 Pazartesi 11:49
  • Güzelyurt ve Gemikonağı’nda Sahtekarlıkla Para Temini: Bir Kişi Tutuklandı03 Mart 2025 Pazartesi 11:38
  • Ani ve Şüpheli Ölümler: İki Kişi Hayatını Kaybetti03 Mart 2025 Pazartesi 11:28
  • İskele'de şimdi de "Sit alanındaki Kale arazisi" iç edilmeye çalışılıyor03 Mart 2025 Pazartesi 11:22
  • Telefon faturaları en geç 14 Mart'ta ödenecek03 Mart 2025 Pazartesi 11:16
  • Liman-Sen, Mağusa Limanı’nda uyarı grevi başlattı: Süresiz grev kapıda03 Mart 2025 Pazartesi 10:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti