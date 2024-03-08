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KKTC’de kadınlar daha uzun yaşıyor

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İstatistik Kurumu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımlanan verilere göre, KKTC'de kadınlar dünya ve Avrupa’daki kadınlardan daha uzun yaşıyor.
KKTC’de kadınlar daha uzun yaşıyor

İstatistik Kurumu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımlanan verilere göre, KKTC'de kadınlar dünya ve Avrupa’daki kadınlardan daha uzun yaşıyor.

KKTC genelinde, doğumda beklenen yaşam süreleri incelendiğinde 2021 yılına kadar bir düşüşün olduğu fakat 2022 yılında bu sürenin arttığı görülmektedir. Cinsiyet ayrımında incelendiği zaman ise ülkemizde kadınların erkeklerden daha uzun yaşadığı izlenmektedir. Ülkemizde 2022 yılı için doğumda beklenen yaşam süresi erkeklerde 79,4 yıl, kadınlarda ise 83,2 yıl olarak hesaplandı.

Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre 2022 yılı için doğuşta beklenen yaşam süresinin;  Dünya genelinde 71,7 yıl, erkekler için 69,1 yıl ve kadınlar için 74,4 yıl,  AB üyesi 27 ülke için erkeklerde doğuşta beklenen yaşam süresi ortalama 77,3 yıl, kadınlarda ise 82,8 yıl olarak belirlendi. Bu verilere göre Ülkemizdeki kadınlar dünya ve avrupadaki kadınlardan daha uzun yaşıyor.

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