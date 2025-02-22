  • BIST 9602.16
  • Altın 3440.779
  • Dolar 36.4087
  • Euro 38.1115
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 8 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKAFilistin Devlet Başkanı Abbas: Filistinlileri zorla yerinden etme planlarını reddediyorum

KKTC’de kışın en soğuk günleri yaşanıyor

» »
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 2025 yılının en soğuk günleri yaşanıyor.
KKTC’de kışın en soğuk günleri yaşanıyor

Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş, hava sıcaklığında hissedilen ciddi düşüşü Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) değerlendirdi.

Yarın ve pazartesi günü soğuk hava koşullarının devam edeceğine dikkat çeken Güneş, akşam saatlerinde iç kesimlerde sıcaklıkların sıfırın altında derecelere düşmesinin, gündüz sıcaklıklarının ise 8 ile 11 derece arasında olmasının beklendiğini söyledi.

-Kar yağışı ihtimali zayıfladı… Karla karışık yağmur bekleniyor

Güneş, son günlerdeki gelişmelere göre kar yağışı ihtimalinin zayıfladığına da işaret ederek, gün içerisinde ve gece saatlerinde yüksek kesimlerde karla karışık yağmur beklendiğini ifade etti.

Güneş, hava durumunun sürekli olarak takip edildiğini ve ülkenin "oldukça soğuk ve nemli hava kütlesi" etkisi altında olduğunu raporlarında belirttiklerini sözlerine ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Arıklı: Havaların önümüzdeki günlerde düzelmesiyle seferlerin normale dönmesini umut ediyoruz22 Şubat 2025 Cumartesi 11:57
  • DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu’nda görev değişikliği gerçekleşti22 Şubat 2025 Cumartesi 11:55
  • 22 Şubat Dünya İzcilik Günü İnce: İzcilik ruhunu yaşatmaya devam edeceğiz22 Şubat 2025 Cumartesi 10:49
  • Denizlerde Batı Taurus'ta fırtınanın devam etmesi bekleniyor22 Şubat 2025 Cumartesi 10:13
  • Sentetik Biyoloji, Sağlıktan Tarıma Her Alanda Devrim Yaratacak!21 Şubat 2025 Cuma 16:08
  • Bazıları iptal edildi21 Şubat 2025 Cuma 15:54
  • İthal elma ve yerli çilekte limit üstü kalıntı!21 Şubat 2025 Cuma 15:54
  • Tatar: Ormanlık alan oranını yüzde 30'a çıkarmayı hedefliyoruz21 Şubat 2025 Cuma 15:45
  • Ercan ile İstanbul arasında hafta sonu iptal edilen uçak seferleri de açıklandı21 Şubat 2025 Cuma 15:39
  • Yarın yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor21 Şubat 2025 Cuma 15:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti