KKTC'de nöbetçi eczaneler 2 temmuz 2023 Pazar
LEFKOŞA:
GÜLİZAR ÖZTEKNİK ECZANESİ
(0392) 227 91 55
Şht. Mustafa Ruso Cad. Yusuf Galeria 2 Dük. 45/2, Lemar süpermarket karşısı, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
ÖZTEKNİKER ECZANESİ
(0392) 228 05 08
Şht.Ecvet Yusuf Cad.No: 33/C Öztekiner Apt.Yenişehir
ÜLKER POZAN ECZANESİ
(0392) 223 51 80
Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 28/2 Ortaköy Lefkoşa Lemar Yolu
GİRNE:
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
(0392) 821 34 34
Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne
KANDİL ECZANESİ
(0392) 822 38 42
Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu
MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ
(0533) 887 44 88
Mustafa Çağatay Cad. No: 41/C, Dr. Akçiçek Hastanesi yolu, Girne
MAĞUSA:
HALİL HAMZALAR ECZANESİ
(0392) 365 55 94
Halil Hamza Yolu Ece Apt. Dükkan3 Zizzi Pizza & Dünya Oto Galeri arası / Kaliland Bölgesi Mağusa
TANYA SALİMER ECZANESİ
(0392) 366 99 88
15 Ağustos Bulvarı, Canova Benzin istasyonu yanı, Baykal, Mağusa
GÜZELYURT:
SERKAN AVCI ECZANESİ
(0392) 714 48 94
Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt
LEFKE
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
(0533) 882 94 56
Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke
İSKELE:
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
(0548) 860 55 54
Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük. No: 10, Cevizli, İskele
ÜST MESARYA:
SERDARLI ECZANESİ
(0392) 376 70 06
Serdarlı, Mağusa
ALT MESARYA:
KINAY ECZANESİ
(0392) 377 70 70
Mersinli Sok. No: C/4, Türkmenköy, Mağusa
KARPAZ:
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
(0392) 375 53 66
Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele
SAKİNER ECZANESİ
(0392) 374 43 56
Yeni Erenköy, Karpaz, Mağusa
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