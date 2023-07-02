  • BIST 5.759,11
  • Altın 1597.495
  • Dolar 25.7312
  • Euro 27.8133
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAAspartam gerçekten kansere yol açıyor mu?

KKTC'de nöbetçi eczaneler 2 Temmuz 2023 Pazar

» »
KKTC'de nöbetçi eczaneler 2 temmuz 2023 Pazar
KKTC'de nöbetçi eczaneler 2 Temmuz 2023 Pazar

KKTC'de nöbetçi eczaneler 2 temmuz 2023 Pazar

LEFKOŞA:

GÜLİZAR ÖZTEKNİK ECZANESİ
(0392) 227 91 55
Şht. Mustafa Ruso Cad. Yusuf Galeria 2 Dük. 45/2, Lemar süpermarket karşısı, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

ÖZTEKNİKER ECZANESİ
(0392) 228 05 08
Şht.Ecvet Yusuf Cad.No: 33/C Öztekiner Apt.Yenişehir

ÜLKER POZAN ECZANESİ
(0392) 223 51 80
Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 28/2 Ortaköy Lefkoşa Lemar Yolu

GİRNE:

AHMET ÇAĞER ECZANESİ 
(0392) 821 34 34
Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne

KANDİL ECZANESİ
(0392) 822 38 42
Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu

MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ
(0533) 887 44 88
Mustafa Çağatay Cad. No: 41/C, Dr. Akçiçek Hastanesi yolu, Girne

MAĞUSA:

HALİL HAMZALAR ECZANESİ
(0392) 365 55 94
Halil Hamza Yolu Ece Apt. Dükkan3 Zizzi Pizza & Dünya Oto Galeri arası / Kaliland Bölgesi Mağusa

TANYA SALİMER ECZANESİ
(0392) 366 99 88
15 Ağustos Bulvarı, Canova Benzin istasyonu yanı, Baykal, Mağusa

GÜZELYURT:

SERKAN AVCI ECZANESİ 
(0392) 714 48 94
Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt

LEFKE

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
(0533) 882 94 56
Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke

İSKELE:

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
(0548) 860 55 54
Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük. No: 10, Cevizli, İskele

ÜST MESARYA:

SERDARLI ECZANESİ
(0392) 376 70 06
Serdarlı, Mağusa

ALT MESARYA:

KINAY ECZANESİ
(0392) 377 70 70
Mersinli Sok. No: C/4, Türkmenköy, Mağusa

KARPAZ:

MELEK İBRAHİM ECZANESİ
(0392) 375 53 66
Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele

SAKİNER ECZANESİ
(0392) 374 43 56
Yeni Erenköy, Karpaz, Mağusa

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nöbetçi Eczaneler (21 Haziran 2023)21 Haziran 2023 Çarşamba 08:25
  • Nöbetçi Eczaneler (20 Haziran 2023)20 Haziran 2023 Salı 08:28
  • Nöbetçi Eczaneler (19 Haziran 2023)19 Haziran 2023 Pazartesi 08:05
  • Nöbetçi Eczaneler (18 Haziran 2023)18 Haziran 2023 Pazar 09:30
  • Nöbetçi Eczaneler (17 Haziran 2023)17 Haziran 2023 Cumartesi 09:00
  • Nöbetçi Eczaneler (16 Haziran 2023)16 Haziran 2023 Cuma 08:00
  • Nöbetçi eczaneler 15 Haziran 2023 Perşembe15 Haziran 2023 Perşembe 16:27
  • Nöbetçi Eczaneler (14 Haziran 2023)14 Haziran 2023 Çarşamba 08:13
  • Nöbetçi Eczaneler (13 Haziran 2023)13 Haziran 2023 Salı 08:15
  • Nöbetçi Eczaneler (12 Haziran 2023)12 Haziran 2023 Pazartesi 08:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti