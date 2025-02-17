KKTC’de Peş Peşe Trafik Kazaları: 2 Kişi Yoğun Bakımda!

KKTC’de 16 Şubat’ta meydana gelen üç ayrı trafik kazasında 2 kişi yoğun bakıma alındı. Gazimağusa’da alkollü sürücünün neden olduğu kazada ise şans eseri yaralanan olmadı. Kazalarla ilgili soruşturma sürüyor.

16 Şubat 2025 tarihinde KKTC’de üç ayrı trafik kazası meydana geldi. Kazalarda toplam üç kişi yaralanırken, iki kişi yoğun bakıma alındı.

İlk kaza, saat 13.00 sıralarında Meriç Köyü’nün kuzeyinde bulunan bir arazi içerisinde yaşandı. Sefa Keyfi (23) yönetimindeki MH 344 plakalı ATV, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu toprak sete çarparak devrildi. Kazada yaralanan Keyfi, kaburga kırığı teşhisiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi altına alındı.

İkinci kaza ise saat 20.00 sıralarında Gazimağusa-Karpaz Anayolu’nda, Salamis ile Eyva çemberleri arasında meydana geldi. Berkay Bülden (22) yönetimindeki GG 495 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundaki trafik levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla atarak durdu. Kazada yaralanan sürücü Berkay Bülden ve yolcu Volkan İzmirli (20), Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Berkay Bülden yoğun bakıma alınırken, Volkan İzmirli acil serviste müşahede altına alındı.

Günün üçüncü kazası ise saat 20.30 sıralarında Gazimağusa Yeni Hastane Yolu’nda yaşandı. Ahmet Türkoğlu (60) yönetimindeki FN 789 plakalı araç, 264 miligram alkollü içki tesiri altında seyrettiği sırada virajı alamayarak çelik bariyerlere çarptı. Araç savrulmasına rağmen sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Türkoğlu, alkollü araç kullanmak ve trafik kazasına sebebiyet vermek suçlarından tutuklandı.

Polis, kazalarla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı