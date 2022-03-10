KKTC'de TDP-CHP yakınlaşması
TDP ve CHP yetkilileri öğlen yemeğinde bir araya geldi. Pazar günü yapılacak kurultayda genel başkan adayı olacak Mine Atlı ile eski Başkan Cemal Özyiğit, CHP Kıbrıs Temsilcisi Mustafa Yürükçü ile bir araya geldi.
KKTC'de TDP-CHP yakınlaşması
TDP ve CHP yetkilileri öğlen yemeğinde bir araya geldi. Pazar günü yapılacak kurultayda genel başkan adayı olacak Mine Atlı ile eski Başkan Cemal Özyiğit, CHP Kıbrıs Temsilcisi Mustafa Yürükçü ile bir araya geldi.
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