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KKTC'de tek kullanımlık plastik ürünler artık yasak

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Tek kullanımlık plastik ürünlerin ücretli veya ücretsiz olarak temin edilmesi bugünden itibaren yasak...
KKTC'de tek kullanımlık plastik ürünler artık yasak

Başbakanlık Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi’nin yürütmekte olduğu 18/2012 Sayılı Çevre Yasası tahtında yayınlanan “Tek Kullanımlık Plastik Ürünlerin Çevre Üzerindeki Etkisinin Azaltılmasına İlişkin Tüzük” 11.07.2023 (bugün) tarihinden itibaren yürülüğe girmiştir. 
Tüzüğe göre tek kullanımlık plastik ürünlerin satış noktalarında ücretli veya ücretsiz temin edilmesi yasaktır. Herhangi bir promosyon veya kampanyaya dâhil edilemez.
Buna göre, Piyasaya temin edilmesi yasaklanan ürünler; tıbbi kullanımlar hariç plastik kulak çubukları. Plastik çatal, kaşık, bıçak, tabak, bardak. Plastik karıştırma çubukları. Tıbbi kullanımlar hariç pipetler.  Balon sapları (tüketiciye sunulmayan endüstriyel kullanımlar hariç). Plastikten üretilmiş fast- food yemek paketleri. Genleşmiş polistirenden üretilmiş fast- food yemek paketleri. Yukarıdaki maddelerde belirtilen ürünlerin okso-bozunur plastikten yapılmış olanları.

Çevre Koruma Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Tüzük ile yasaklanan ürünleri kullanan satış noktalarını ALO 123 Çevre Şikayet hattına bildirilebilecektir. 

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