KKTC’de Trafik Denetimlerinde 392 Sürücüye Ceza

8 Mart 2025 tarihinde, KKTC genelinde Trafik Ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 2,434 araç sürücüsü kontrol edildi. Çeşitli trafik suçlarından 392 sürücü rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatılırken, 1 sürücü tutuklandı ve 37 araç trafikten men edildi.

Rapor edilen başlıca trafik suçları şöyle: 148 sürücü yasal hız sınırını aşmak, 8’i alkollü araç kullanmak, 81’i sürüş sırasında cep telefonu kullanmak, 10’ar kişi seyrüsefer ruhsatsız, muayenesiz ve emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 7’si sigortasız araç kullanmak, 3’ü trafik levha ve işaretlerine uymamak, 2’şer kişi koruyucu başlık olmadan ve sürüş ehliyetsiz-sigortasız araç kullanmak, 1’er kişi 5000 kg üzeri kamyonla Girne-Lefkoşa Anayolu’nu kullanmak ve A işletme izinsiz araç kullanmak. Ayrıca 109 sürücü diğer trafik suçlarından rapor edildi.