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KKTC'deki eski eserler ve anıtlar gündeme geldi

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Güney Kıbrıs’ta, Eski Eserler Dairesi tarafından koruma altına alınan eserlerin etrafına inşaat izni verilmesiyle başlayan tartışmalar, KKTC’deki eski eserleri de içermeye başladı.
KKTC'deki eski eserler ve anıtlar gündeme geldi

Politis gazetesi, eski eserlerin korunmasıyla ilgili haberinde konuyla ilgili uzman görüşlerine yer verdi.

Uzmanların, eski eserler ve etraflarının korunması konusunda, emniyet sübaplarının oluşturulması amacıyla  devletin gerekli özeni  göstermediği noktasında birleştiğini yazan gazete eski eserlerin ve anıtların bakımı, onarımı için bağımsız bir komitenin de kurulması önerisinin yapıldığını belirtti.

Habere göre Arkeolog ve Sanat Tarihçisi Anna Marangu bağımsız bir komite kurulması yönünde öneride bulundu ve KKTC’deki eski eserlerin ve anıtların da, önerilen bu komitenin gözetimi altına girmesi gerektiğini çünkü bunların bakımının, onarımının ve korunmasının devletin sorumluluğunda bulunduğunu savundu.

Marangu, Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin bu eserlerin sadece restorasyonu ve bakımı için uğraştığını, bu çalışmaların tamamlanmasının ardından devamının gelmediğini, anıtların veya eserlerin kapandığını, sorunlarla baş başa kaldığını ileri sürdü.

 

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