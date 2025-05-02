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KKTC'nin kumar, fuhuş ve mafya alanına dönüşmesini sağlayanlar Yüce Divan’da yargılanmalı"

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Davutoğlu, son dönemde KKTC'de gündeme gelen olaylara işaret ederek "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bir kumar, fuhuş ve mafya alanı haline dönüşmesine sebep olanlar Yüce Divan’da yargılanmalı" dedi.
KKTC'nin kumar, fuhuş ve mafya alanına dönüşmesini sağlayanlar Yüce Divan’da yargılanmalı"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından KKTC'deki kumar, fuhuş ve mafya ağı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Davutoğlu, şunları kaydetti:

- Kahraman mücahitlerimizin ve mehmetçiklerimizin mübarek kanları üzerinde kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bir kumar, fuhuş ve mafya alanı haline dönüşmesine ve uluslararası alanda bu şekilde anılmasına kimler sebep olmuşsa 'vatana ihanet' suçundan Yüce Divan’da yargılanmalıdır.

- Bu hukuki süreç için, TBMM’de kurulması gereken soruşturma komisyonunu engelleyenler kimler olursa olsun, vatana ihanet suçunun işbirlikçisi olarak görülmelidir.

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