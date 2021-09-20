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KKTC’nin Serbest Bölge Projesine Gürcafer’den Tepki: “Ülke Gerçeklerini Görün ve Çözmeye Çaba Harcayın”

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KKTC’nin Serbest Bölge Projesine Gürcafer’den Tepki: “Ülke Gerçeklerini Görün ve Çözmeye Çaba Harcayın”
KKTC’nin Serbest Bölge Projesine Gürcafer’den Tepki: “Ülke Gerçeklerini Görün ve Çözmeye Çaba Harcayın”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, “KKTC’nin serbest bölge olması projesine” tepki gösterdi ve “Çıkarın artık o pembe gözlükleri gözünüzden. Ülke gerçeklerini görün ve çözmeye çaba harcayın” dedi.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, yazılı açıklamasında, ülke gerçeklerine işaret ederek, “yığılmış mazbatalar, kapıya dayanmış banka taksitleri, her geçen gün artan faizler, kepenk kapatan işletmeler, eriyen ulusal sermaye karşısında ciddi endişenin hakim olduğuna” dikkat çekti.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) kurultayına çok az bir zaman kala “KKTC’nin serbest bölge olması projesinin” reklamlarının yapılmaya başlandığını savunan Gürcafer, şöyle devam etti:

“Bıraktık iyiye gitme arayışını, daha kötü olmayalım gailesi içerisindeyiz. Ekonomik kalkınma için gerekli olanlarla uzaktan yakından alakası olmayan işler yapıyorsunuz. Kurultaya bir ay kala şimdi bir de tüm KKTC’nin serbest bölge olması projesinin reklamlarını yapmaya başladınız. Peki kim hazırlıyor bu projeyi sizlere. Üniversitelerimizin değerli ekonomistleri bu çalışmanın içerisinde mi? Ülkemiz iş dünyasının bundan haberleri var mı? Sivil toplum örgütleri ile paylaştınız mı? ‘Gölge etme başka ihsan istemez’ diyecek noktaya getirdiniz kendi kendinizi.”

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