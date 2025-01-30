KKTC’nin Yeni Din İşleri Başkanı Hakan Moral oldu!

Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal'ın istifası sonrası bugün Din İşleri Başkanlığı’nda devir teslim töreni gerçekleştirildi.
KKTC’nin yeni Din İşleri Başkanı resmen Hakan Moral oldu. Din İşleri Başkanlığı’nda bugün düzenlenen tören basına kapalı olarak yapıldı.
Ünsal, 20 Temmuz 2021 tarihinde Din İşleri Başkanı olarak göreve atanmış söylemleri nedeniyle sık sık eleştirilmişti.
Başbakan tarafından görevden alınmak istenen Ünsal, istifa ederek süreci hızlandırdı.
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