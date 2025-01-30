  • BIST 10082.1
  • Altın 3208.65
  • Dolar 35.771
  • Euro 37.3962
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAGazze ateşkesi: Hamas sekiz rehineyi, İsrail 110 Filistinli mahpusu daha serbest bırakıyor

KKTC’nin Yeni Din İşleri Başkanı Hakan Moral oldu!

» »
Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal'ın istifası sonrası bugün Din İşleri Başkanlığı’nda devir teslim töreni gerçekleştirildi.
KKTC’nin Yeni Din İşleri Başkanı Hakan Moral oldu!

Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal'ın istifası sonrası bugün Din İşleri Başkanlığı’nda devir teslim töreni gerçekleştirildi.

KKTC’nin yeni Din İşleri Başkanı resmen Hakan Moral oldu. Din İşleri Başkanlığı’nda bugün düzenlenen tören basına kapalı olarak yapıldı.

Ünsal, 20 Temmuz 2021 tarihinde Din İşleri Başkanı olarak göreve atanmış söylemleri nedeniyle sık sık eleştirilmişti. 

Başbakan tarafından görevden alınmak istenen Ünsal, istifa ederek süreci hızlandırdı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Denktaş’ın anıt mezarının birinci etap çalışmaları tamamlandı30 Ocak 2025 Perşembe 15:54
  • Ataoğlu, Denktaş'ın Anıt Mezarını ziyaret etti...30 Ocak 2025 Perşembe 14:32
  • Çalışma Bakanlığı'ndan 'asgari ücret' açıklaması...30 Ocak 2025 Perşembe 14:11
  • KGS-1 sınavına ilişkin itirazlar değerlendiriliyor30 Ocak 2025 Perşembe 13:41
  • Erhan Arıklı: Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından erken seçim kaçınılmazdır!30 Ocak 2025 Perşembe 13:39
  • Hristodulidis, 2025 yılı için programını açıkladı!30 Ocak 2025 Perşembe 13:01
  • İşçi Sendikaları "erken seçim" çağrısı yaptı!30 Ocak 2025 Perşembe 13:00
  • Son Dakika: Asgari Ücret ölü doğdu!30 Ocak 2025 Perşembe 12:53
  • Gönyeli, Gazimağusa ve Girne’de yangın30 Ocak 2025 Perşembe 12:10
  • İlk ve orta dereceli okullarda karneler yarın verilecek30 Ocak 2025 Perşembe 11:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti