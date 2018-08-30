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KKTC'yi dünyaya rezil etti

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O haber Türkiye basınına düştü... Tepkiler dev gibi büyüyor.
KKTC'yi dünyaya rezil etti

O haber Türkiye'de de medyaya yansıdı.

İşte Hürriyet gazetesini haberi

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16 aylık kızı ve 4 yaşındaki oğlu... Çocuklarını cinsel içerikli görüşmelerde kullandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaşayan İngiliz vatandaşı Jodie Victoria Little (28), internette erkeklerle para karşılığı, görüntülü cinsel içerikli görüşmelerde bulunduğu ve bu sırada 16 aylık kızı ile 4 yaşındaki oğlunu da kullandığı iddiasıyla tutuklandı.

Girne'nin Bahçeli köyünde yaşayan İngiliz vatandaşı Jodie Victoria Little, internette tanıştığı İngiltere'den erkeklerle sohbet etmeye başladı. Little, bir süre sonra görüntülü konuştuğu kişiye, kıyafetlerini çıkarıp vücudunun bir bölümünü teşhir etti ve "Eğer devamını istiyorsan hesabıma para yatırmalısın" dedi. Karşıdaki kişinin hesaba parayı yatırmasının ardından, Jodie Victoria Little kıyafetlerinin tamamını çıkarıp, sohbete devam etti. Little, bu sırada yanında bulunan 4 yaşındaki oğlunu ve 16 aylık kızını da kullanmaya başladı. Jodie Victoria Little'ın, sohbet ettiği kişi bu görüntüleri kaydedip, polise şikayette bulundu. Şikayeti değerlendiren İngiliz polisi, IP adresinden kadının adresini tespit etti ve KKTC polisiyle bilgileri paylaştı.

Girne'nin Bahçeli köyünde yaşayan şüphelinin evine baskın yapan KKTC polisi, Little'ı yakaladı. Şüpheli, polisteki ifadesinde, 'Mart ve haziran ayları arasında internet üzerinden para karşılığında cinsel içerikli görüşmeler yaptığını ve çocukları da bu dönemde istismar ettiğini' kabul etti. Ada'da 2015 yılından beri kaçak yaşadığı da belirlenen Jodie Victoria Little, 'namus ve ahlaka aykırı davranışta bulunma' suçundan tutuklandı. (Hurriyet)

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